Løkke vil sammen med Spaniens premierminister arbejde for at udvide EU's netværk af frihandelsaftaler.

Fredag afsluttede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sin Europa-rundtur, da han i Madrid mødtes med Spaniens premierminister, Mariano Rajoy.

Han har i løbet af ugen været i Tyskland, Portugal og Spanien for at tale om et EU uden briterne.

- Ligesom Danmark er Spanien varm fortaler for åbne markeder og frihandel.

- Premierminister Rajoy og jeg har givet hånd på, at vi sammen skal sætte skub i EU's arbejde med at udvide vores netværk af frihandelsaftaler. EU skal være et bolværk mod protektionisme og handelsforvridende idéer.

Samtalen mellem de to gik også på EU-budgettet, som ifølge den danske statsminister godt kan blive skruet bedre sammen.

- Der har været forlydender om, at EU skulle øge udgifterne med 20 pct. Det er helt skævt.

- EU kan sagtens gøre mere for de samme penge, hvis ressourcerne prioriteres. EU kan sagtens skrue markant op for sin indsats på migrationsområdet, uden at vi af den grund behøver et større budget.

Mandag fik Lars Løkke Rasmussen besøg af den britiske premierminister, Theresa May, hvor de blandt andet talte om det forestående brexit.

Dermed har Løkke i løbet af ugen haft fire møder med europæiske regeringsledere om EU og brexit.