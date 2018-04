Fodbold: På arbejdernes internationale kampdag bliver der mulighed for at svinge med fodboldfanerne over det ganske fynske land. Tirsdag 1. maj og onsdag 2. maj spilles 2. indledende runde af DBU Pokalen på Fyn, og lodtrækningen har givet flere interessante opgør.

I øens sydvestlige hjørne tørner købstaden Assens og oplandsklubben Flemløse/Haarby sammen på Assens Stadion. Assens ligger sidst i Fynsserien, mens Flemløse/Haarby ligger fjerdesidst.

Flemløse/Haarby nåede for to år siden frem til de landsdækkende runder, hvor den fynske serieklub fik æren af at få superligaklubben Esbjerg på besøg i 2. runde. Flemløse/Haarby strittede længe imod og endte med at tabe 0-5 foran omkring 1000 tilskuere på Haarby Stadion. Mulighederne for at få sådan en oplevelse er den gulerod, som spillerne kan hænge foran sig.

Svendborgs tophold i Serie 1, SfB, der efter sommerferien går sammen med danmarksserietopholdet Oure FA, har hjemmebane i 2. pokalrunde mod SSV Højfyn, der efter opturen med en sæson i Danmarksserien nu er tilbage i Fynsserien.

BK Vestfyn fra Serie 4 skal forsøge at følge op på sejren på 5-4 over FC Sydfyn fra Serie 3 i 1. runde, men denne gang bliver modstanderen af en noget anden kaliber. Det er den gamle storklub B1909 fra Danmarksserien, der kommer til Turup Stadion i 2. runde.

Stige Boldklub fra Serie 3 tager imod Tarup-Paarup fra Danmarksserien. Allested, bundhold i Serie 1, får besøg af B1913 fra Danmarksserien.

Serie 2-klubben Skjoldsparken fra Bolbro spiller lokalopgør mod OKS, der er nummer to i Fynsserien. En anden Odense-klub fra Serie 2, Kildemosen, får besøg af Fynsseriens tophold, Otterup.

Posten skal ud - også i Odense, hvor Serie 2-klubben Posten tager imod Årslev, aktuelt nummer tre i Fynsserien.

Marstal/Rise er flere gange siden årtusindskiftet nået frem til de landsdækkende pokalrunder. Hvis ærøboerne, der lige nu ligger nummer fire i Fynsserien, igen skal smage på pokaleventyr mod superligahold, kræver det i første omgang sejr ude mod Serie 3-holdet VB/KRIF fra Vindinge og Kullerup/Refsvindinge på Østfyn.

Man kan se hele lodtrækningen her.