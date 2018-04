Odense har talent To ud af ti finalister er fra Odense, når finaleshowet i TV 2's underholdningsprogram "Danmark har talent" lørdag aften bliver sendt direkte. Læs her om både den 14-årige balletdanser Emilija Bluicuke og gymnastiktruppen DHG Acro Talents vej mod finalen, hvor der udover hæder venter 250.000 kroner til vinderen.

- Vi synes, det er megafedt at være med. Det har også været hårdt med al den træning, men vi har fået rigtig meget positiv feedback og en oplevelse med akrobatikken, som er anderledes end den, vi normalt får. Her har vi mere frie tøjler til at lave et fedt show, som vi kan vise til publikum. Det er en vild oplevelse, siger Mai Dalgaard.

De er glade for udklædninger, akrobatik og dramatisk musik - og til lørdagens finale af TV 2's talentprogram "Danmark har talent" har gymnastikpigerne fra Odense DHG Acro Talent endnu et es i ærmet.

Normalt træner holdets piger, som har et aldersspænd fra 11 til 21 år, tre gange om ugen på Dalumskolen og i Dalumhallen, og selvom det ikke er til at se på pigernes optrædener, er de ikke vant til at stå på så stor en scene.

- Til normale opvisninger optræder vi for omkring 100 mennesker, så det er noget helt andet at prøve at stå foran et kæmpe publikum og blive vist på tv, siger Mai Dalgaard.

Danmark har talent "Danmark har talent" er en dansk talentkonkurrence, der vises på Tv2, og som første gang havde premiere 29. december 2014.Lørdag den 14. april klokken 20 afgøres finalen i programmets fjerde sæson.



Ud af de ti finalister er to fra Odense, den 14-årige balletdanser Emilija Bluicuke og gymnastiktruppen DHG Acro Talent.



Thomas Buttenschøn, Cecilie Lassen, Jarl Friis-Mikkelsen og Peter Frödin er sæsonens dommere.



Og der er 250.000 kroner til vinderen.

Det var for at prøve sig selv af, at holdet valgte at gå til audition på programmet.

- Vi så det som en udfordring for os selv, og vi ville gerne se, om vi kunne komme med - og det kunne vi jo, griner Mai Dalgaard.

- Jeg tror ikke, at vi havde set den komme, og det var først ugen efter, at det gik op for os, at vi var gået videre til finalen. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glade vi er for, at vi er gået videre, og hvor vildt det føles. Det er stadig lidt uvirkeligt, at vi er kommet så langt.

Sammen med sit gymnastikhold skal hun lørdag kæmpe mod de øvrige ni finalister om at blive vinder af årets udgave af "Danmark har talent" og præmien på 250.000 kroner.