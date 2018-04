Hvis man er fan af TV-2 og elsker udendørskoncerter, er der kun én mulighed for at høre det aarhusianske band i 2018. Det er til årets H.C. Andersen Festivals, hvor Steffen Brandt og co. optræder i Kongens Have 24. august. Love Shop og Bogfinkevej er også på programmet.

Hvis man drømmer om at skråle med på klassikere som "Bag duggede ruder", "Fantastiske Toyota" og "De første kærester på månen" under åben himmel denne sommer, skal man til Odense 24. august. Der er der tredobbelt koncert med TV-2, Love Shop og Bogfinkevej.

TV-2's karismatiske frontfigur Steffen Brandt kommer i bedste eventyrstil til H.C. Andersen Festivals med troen på, at kærligheden overvinder alt:

- TV-2 kommer til H.C. Andersen Festivals nu som før som altid med fred. Og kærlighed. Eller rettere sagt med troen på, at kærligheden overvinder alt. Med udgangspunkt i vores sang "Eventyr for begyndere" vil vi gerne tilslutte os H.C Andersens Festivals idéer om fællesskab og mangfoldighed, for det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom, siger Steffen Brandt.

Fakta om HCA Festivals H.C. Andersen Festivals finder sted hvert år i uge 34 i Odense. I 2018 afvikles festivalen for sjette gang.Et stort og bredt udvalg af fortællere, kunstnere, gadeperformere og musikere formidler på hver deres måde H.C. Andersens evigt aktuelle univers. Størstedelen af de mange events er gratis.



H.C. Andersen Festivals er en almennyttig forening og i høj grad skabt med opbakning fra det fynske erhvervsliv, der med sine sponsorater er med til at finansiere festivalen.



Festivalen ledes af en bestyrelse med Brian Djernes som formand. Peter Bøgholm er direktør for festivalen.



TV-2 har været en stor del af den danske musikscene siden 1981. Det er blevet til 17 studiealbummer, fire live-albummer og tre opsamlingsalbummer. Det er altså nogle af landets allerstørste rock-koryfæer, man kan opleve en sensommeraften i Kongens Have, og det glæder festivalkontoret, der har booket bandet.

- Vi er stolte af, at vi til glæde for odenseanerne og festivalens øvrige gæster kan tilbyde sådan en fantastisk koncertaften. Samtidig er vi naturligvis enormt beærede over, at TV-2 spiller deres eneste store udendørskoncert i netop Kongens Have til H.C. Andersen Festivals, siger festivaldirektør Peter Bøgholm.