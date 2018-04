Fodbold: Odense Q har haft et svært program i slutspillets første kampe, hvor man har mødt nummer et og nummer tre. Lørdag spiller holdet tredje runde, men det bliver ikke nemmere denne gang. Her får fynboerne nemlig besøg af nummer to fra Brøndby. Cheftræner Morten Christiansen ved, at det bliver svært at slå storholdet, men han fortæller, at stemningen er god i truppen efter et flot resultat mod Fortuna Hjørring, hvor Odense Q tabte 2-1.

- Brøndby havde tre spillere i startopstillingen her i landsholdspausen, og de er måske det bedste hold i ligaen lige nu. Men tro kan flytte bjerge, og vi har trænet godt i denne uge, og stemningen er god efter sidste kamp, siger han.

Skal det lykkes, skal holdet dog ramme dagen, siger han.

- Vi ved godt, at vi kan komme til at løbe ind i en øretæve, men jeg tror på, at vi kan spille med. Vi skal undgå personlige fejl, for de er gode til at straffe dem med det samme, så vi skal være sikre i pasningsspillet. De er gode til at sideforskyde, og vi skal vise vilje og energi og yde det maksimale. Og det skal vi hele kampen igennem, siger han.

Odense Q er som sidste slutspilshold stadig uden point, men holdet har spillet tætte kampe mod nogle af ligaens stærkeste hold, og Morten Christiansen er glad for den fremgang, han ser hos sit hold.

- Jeg er faktisk været ganske tilfreds med, hvordan vi har åbnet. Vi har ikke fået point, men pigerne tror på konceptet, og de gør, hvad vi gerne vil have. Vi har mange unge spillere, som ikke har spillet meget i ligaen, og vi skal blive ved med at tro på det. Jeg tror på, at pointene ligger forude, og de kan lige så nemt komme mod Brøndby som i næste weekend, siger han.