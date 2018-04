Det bliver i rådhusets rammer i Odense, at Danmarks bedste gamere inden for e-sport skal findes og hyldes i maj.

I december var det verdenseliten, der samlede tusindvis af mennesker i Sparekassen Arena Fyn til finalerne i computerspillet Counter-Strike. Og nu er det altså danmarksmesteren i e-sport, der for første gang skal kåres blandt de bedste hold fra klubber, foreninger og firmaer fra hele landet.

Det sker 26. maj, hvor de blandt andet skal dyste i computerspillene Counter-Strike Global Offensive og League of Legends. Vinderne sikrer sig ikke bare hæder og ære, men også muligheden for at repræsentere Danmark ved verdensmesterskabet i e-sport til november.

Både borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) er glade og godt tilfredse med endnu en e-sportsturnering i Odense. For det skaber ikke kun opmærksomhed og omsætning. Det giver også en chance for at finde medarbejdere til for eksempel byens vækstende robotvirksomheder, fremhæver de.

- Vi glæder os til at byde velkommen til det første officielle danmarksmesterskab i e-sport. Der er en enorm interesse for e-sport, som vi sidst så i Odense i december med en udsolgt arena tre dage i træk. E-sport er ikke kun garant for et godt show, det er også interessant for Odense i forhold til at rekruttere arbejdskraft til vores klynger inden for robotter, droner og it, da mange gamere og e-sportsfans har de profiler, som vores virksomheder efterspørger, siger Peter Rahbæk Juel.

Jane Jegind er enig.

- Odense elsker e-sporten, og vi har mange engagerede foreninger og udøvere. Nu gælder det DM i e-sportligaen, og jeg håber, at det bliver første skridt i et langvarigt og godt samarbejde. Odense er Danmarks centrum for teknologi- og robotindustri, og e-sport er i høj grad en del af den fremtid, vi ønsker for byen, konstaterer hun.