Gudmes kvinder skal vinde lørdag mod TMS Ringsted for at undgå at spille om nedrykning. Samtidig skal andre kampe falde rigtigt ud, men træneren tror på, at det kan lade sig gøre.

Håndbold: Gudmes kvinder går ind til sidste runde i 1. division med muligheden for at sikre sig en sæson mere i rækken. Før kampen mod TMS Ringsted ligger fynboerne til at skulle spille playoff om nedrykning, men holdet har kun et point op til to hold over stregen. Skal Gudme ende sæsonen lørdag, skal de slå TMS Ringsted, og så skal enten Bjerringbro FH eller Vendsyssel Håndbold tabe. Og cheftræner i Gudme, Thomas Nyegaard tror på, at det kan lade sig gøre mod Ringsted, som ligger tre pladser over holdet fra Sydfyn.

- Jeg synes, chancerne er ret gode. Vi er godt spillende, og jeg mener, vi kan vinde. Vi er vokset og vokset i løbet af sæsonen, og jeg vil faktisk kalde os en lille favorit, siger han.

TMS Ringsted har ikke længere noget at spille for, men det tror Thomas Nyegaard ikke får betydning.

- Jeg er ret sikker på, at de ikke giver noget væk. Hvis de kan vinde, så går de efter det, og de er måske også lidt skuffet over at have tabt i Gudme tidligere, siger han.

Træneren tror også på chancerne for, at et af de andre hold smider den sidste kamp.

- Jeg tror da, at Vendsyssel får det svært mod Sønderjyske. Sønderjyske har heller ikke været prangende, men de skal også have tingene til at fungere inden kvalkampe om oprykning, så vi håber, at de giver den alt for at finde spillet. Bjerringbro mod Hadsten er mere lige, siger han.

Skulle det ikke gå Gudmes vej i sidste runde, hvor alle kampe begynder klokken 14, er det ikke en katastrofe, siger Thomas Nyegaard, men det er ikke optimalt heller.

- Der er jo det mentale i, at man skal spille vigtige kampe, og så forlænger det jo sæsonen med en måned, fordi man skal vente på 2. division. Men hvis det er tilfældet, så må vi tage den der fra, siger han.