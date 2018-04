OB's afgående assistent er glad for den tak, han har fået af Kenneth Zohore og for at have scoutet Frederik Tingager, så OB kunne få millioner i kassen.

- Jeg har haft en god tid i Ådalen og i OB. Det er en stor klub i en stor by og det overordnede indtryk er, at det har været en god oplevelse.

- Jeg så Frederik to gange over 14 dage og sagde med mit kendskab til talentarbejde i mange år i Nordsjælland, at OB omgående skulle tage ham. Tingager har indbragt OB mange millioner, tilføjer Bredal med stolthed i stemmen.

- Kenneth Zohore har takket mig for, hvad jeg gjorde for ham, da han kom til OB. Han tillod sig at sige, at han ikke ville løbe ekstra efter træningen, som vi bad ham om. Jeg satte ham på plads og det var takket være mig, at han kom i så god form, at han blev solgt. Han var både i en skidt fysisk og menneskelig forfatning, da han kom til OB. Jeg fortalte ham, hvad der skulle til, for at han kunne komme til at præstere igen, siger John Bredal, der også har scoutet Frederik Tingager, som for et par måneder siden blev solgt til Eintracht Braunschweig.

- Hvad er du mest glad for, at du har præsteret i OB?

- OB ville gerne have en lokal - altså en der bor her. Og så kom det lidt ud sidebenene, at der skulle være en bedre overgang mellem U19 og reserveholdet. Det spurgte jeg ikke så meget ind til. Efter 14 år i Nordsjælland ved jeg godt, hvordan man udvikler talenter. Jeg har sammen med andre kolleger været med til at skyde mange spillere afsted, så den dialog bør man slet ikke tage.

- Jeg er overrasket over ikke at få forlænget midt i februar, fordi 2017 som kalenderår havde været godt. Det kunne man ikke se i tabellen men vi tabte kun fire-fem kampe i 2017 og med reserveholdet vandt vi 17 ud af 23 kampe. Vi var det Superliga-hold, der forsvarede bedst mod dødbolde. Derfor kom det som en overraskelse. Var OB kommet, da vi lå langt nede i tabellen sidste sæson, så havde jeg været knapt så overrasket.

- Er du ikke ærgerlig over, at du ikke skal blive i OB?

- Hvordan ser du din fremtid ud efter OB?

- Jeg håber at blive i branchen. Jeg vil gerne bruge min 20 år i Superliga til noget mere. Jeg har mod på at blive cheftræner for en spændende 1. divisionsklub, men det skal være et job i en klub, hvor der er visioner. Jeg har fået tilbudt noget i 2. division, men der skal være fremtidsperspektiv. Jeg tager ikke bare et job for at tage det.

- Og det er ligegyldigt hvor det er?

- Jeg har fire voksne børn og tre børnebørn, så jeg har også søgt mod udlandet. Jeg har en del kontakter i Sverige og er blevet opfordret til at søge job på et akademi i England. Men jeg er helt åben for, hvor det skal være.

- Hvad er det, I har udviklet med reserveholdet?

- Jeg går altid ind for, at det drejer sig om at vinde. Det har vi gjort sammenholdt med, at der er gode spillere i klubben. Vi har gjort holdet til klubbens næstvigtigste og selv på helt tomme stadions prøver jeg at sige til spillerne, at det er her deres fremtid ligger uanset, om de kommer fra Superligaholdet eller fra U19. Vi udspillede FCK i en uofficiel kamp for nylig med rigtig god fodbold og der blevet leveret en fantastisk indsats, og samtidig har vi maksimumpoint efter to kampe mod Brøndby og FCK i reserveligaen lige nu.

- Men I har jo aldrig opfyldt folks forventninger om top seks for Superligaen?

- Nej. Vi har hele tiden ligget lige omkring den streg ved top seks. Det kan folk sagtens være skuffede over, og der kan være tale om kontant afregning. Men sidste år lå vi på et tidspunkt næstsidst, og så havde jeg kunnet forstå det. Men det er vigtigt at pointere, at jeg er overrasket over ikke at blive forlænget, men der er ingen skuffelse overhovedet. Det er fodbold.

- Hvordan skal resten af dine dage være i OB?

- Som altid. Torsdagens træning var ikke helt så god. Derfor mødte jeg tidligt ind fredag kl. 7.15 efter at være kørt fra Farum kl. 5. Vi går efter at vinde alle kampe og reserveholdet skal vinde sin gruppe. OB lever videre. Der er spillere, der skal være her og nogen, der skal videre. Det skal man have det bedste ud af. Sådan er det.