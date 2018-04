Med uafgjort er OB sikker på at undgå nedrykningsspillet. Selv med fire nederlag i de kommende kampe og fire Randers-sejre kan OB'erne på grund af en målforskel, der er 24 bedre end kronjyderne undgå playoff-kampene om nedrykning.

Rasmus Festersen har trænet med uden problemer siden midt i ugen efter at have været ude med en seneskade under foden siden den famøse hjemmekamp mod AGF. Men i første omgang vil Kent Nielsen formentlig igen give angrebsduoen Nicklas Helenius og Anders K. Jacobsen chancen fra start.

Jens Jakob Dyhr Thomasen er normalt førstevalg på den centrale midtbane, men vil i første omgang nok skulle tage plads på bænken, før han kan få comeback efter en skade, der har holdt ham ude stort set hele foråret indtil nu.

Kanterne Julius Eskesen og Mohammed Fellah tripper også for spilletid, men vil formentlig starte med at skulle tage plads på bænken, så OB stiller med samme elleve som i Lyngby.

Randers' 35-årige anfører Mads Agesen har meddelt, at han stopper efter sæsonen. 36-årige Johnny Thomsen er på vej tilbage fra en skade, men overvejer også fremtiden, når hans kontrakt snart udløber.

20-årige Lucas Haren har fået ophævet sin kontrakt på grund af manglende spilletid.

Randers spiller i første omgang for at få tredjepladsen i puljen, så kronjyderne i den første nedrykningsplayoff-runde formentlig kommer til at møde FC Helsingør over to kampe. Nordsjællænderne er favoritter til at blive nummer fire i kvalifikationspulje et.

Under klubbens egen træner Rasmus Bertelsen er der faldet ro over klubben efter Cirkus Gravgaards og Monizs teltduge faldt sammen. Kronjyderne er tilbage til de gamle dyder med fin organisation bagude, og så har man i Bashkim Kadriis fine teknik og skarpe venstrefod parret med georgieren Lobzhanidzes ekstreme korte ben og antrit et par våben, der kan ryste OB, og som i hvert fald gjorde det i den sidste kamp i grundspillet, hvor Randers vandt med 4-1.

Allerede onsdag kl. 18.00 mødes de to klubber igen i Randers og det er i det hele taget den tid på året, hvor OB igen og igen møder Randers i stedet for de langt sjovere klubber fra Herning og København.