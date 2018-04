En række afdelinger på OUH er på vej til at blive undtaget fra den varslede lockout, fordi de ikke kan stille med eller klare sig med et nødberedskab. Mangel på sygeplejersker er en af hovedårsagerne.

Den planlagte lockout af sundhedspersonale på regionens største sygehus, Odense Universitetshospital (OUH), bliver langt mindre omfattende, end organisationen Danske Regioner kunne ønske sig. Den varslede lockout, som blev meldt ud som modsvar til en planlagt strejke fra fagbevægelsens side, stod til at omfatte det meste af sygehuset, bortset fra et nødberedskab. Men nu viser det sig, at flere afdelinger har problemer med at stille et nødberedskab, der kan varetage de nødvendige funktioner. Lockout og undtagelser Danske Regioner har varslet lockout for hele Odense Universitetshospital - bortset fra enkelte funktioner. På forhånd var hele det præhospitale område undtaget.



Siden er også kræftområdet, børnehospitalet, fødselsafdelingerne samt flere medicinske afdelinger blevet helt eller delvist undtaget. Ifølge fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på OUH, Kirsten Nikolajsen, vil nødberedskabet på mange afdelinger bestå af det samme, som den behandling og pleje, der bliver udført til daglig. Men da en række afdelinger i dag mangler fastansatte sygeplejersker og dermed kun hænger sammen ved hjælp af tilkaldevikarer og eksterne vikarer, som ikke må bruges under konflikt, vil det være umuligt at stille med et nødberedskab. - Vi har en del afdelinger, hvor det ikke kan hænge sammen, fordi opgavesættet ikke vil ændre sig, selv om der er konflikt. Der er simpelthen ikke noget, du kan pille ud, siger hun. Udfordringen bliver endnu større af, at sygeplejerskerne ikke kan arbejde lige så fleksibelt under konflikt. Overarbejde, flytning af personale og lignende er udelukket. Kirsten Nikolajsen mener derfor, at Danske Regioner har begået en fejl ved at varsle lockout for næsten alle sygeplejersker uden at kende til forholdene på de enkelte sygehuse. - Det meste af det danske sundhedsvæsen er jo ret komplekst med specialiserede opgaver, man ikke bare kan lade være at løse, siger hun.

Halvdelen af sygeplejerskerne

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange afdelinger det drejer sig om, for antallet af ansøgninger om undtagelse stiger hele tiden, i takt med at de enkelte afdelinger regner sig frem til, at man ikke kan stille med et nødberedskab. Det er ikke sygehusets ledelse eller Region Syddanmark, der godkender ansøgninger. Det sker fra centralt hold i Danske Regioner. - Mit bud lige nu er, at der er søgt om undtagelser for lige under halvdelen af alle sygehusets sygeplejersker, og jeg tror, andelen bliver højere, siger Kirsten Nikolajsen. Sygehusdirektør på OUH, Niels Nørgaard Pedersen, bekræfter, at det er udsigten lige nu. - Det er jo et udtryk for, at det er de mest syge patienter, der kommer på sygehuset, siger han. Indtil videre har man - dog kun for lægernes vedkommende - fået godkendt de to akutmodtagelser i Odense og Svendborg, kræftafdelingen, afdeling X for blodsygdomme samt børnehospitalet, men også her er der søgt om flere undtagelser. En af de afdelinger, hvor man har søgt om undtagelse for sygeplejerskerne, er lungemedicinsk afdeling J. Afdelingens tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Betina Kristensen, bekræfter, at man ikke har nok fast personale til at stille med et nødberedskab. - Vi kan ikke bare drosle ned på vores aktiviteter. Det er vores patienter for dårlige til, forklarer hun. Kun afdelingens ambulatorium, der er udtaget til strejke, har nok ansatte og mulighed for at aflyse behandling.

Ikke bare for lockoutens skyld