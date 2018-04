Fhv. adm. direktør og konsul, bestyrelsesformand Hans Erik Hempel-Hansen, H.J. Hansen Holding, Vestergade 97-101, Odense C, fylder 80 år søndag den 15. april.

Han er især kendt fra familiefirmaet H.J. Hansen A/S i Vestergade i Odense, hvor han fortsat nyder at komme i sit kontor ved den store forretning.

Hans Erik Hempel-Hansen er ud af en søskendeflok på fire, og et af hans første barndomsminder er fra 7. maj 1945, da englænderne kom kørende til Blommenslyst ved Odense i gummihjuls-tanks med danske piger på toppen, og på den anden side af vejen gik de tyske tropper med trillebøre på vej hjem til Tyskland.

Han blev i 1964 gift med Jette og sammen har parret tre børn.

Hans Erik Hempel-Hansen spillede tennis, indtil han var 75 år og har rejst meget sammen med sin hustru. Han har også gået meget på jagt, haft flycertifikat og fløj selv i nogle år.

Hans Erik Hempel-Hansen har også drevet landbrug og har altid holdt meget af at se ting vokse. De senere år har han også været vinavler.

Gik i skole på Henriette Hørlykke i Odense og blev herefter videreuddannet fra i J.J. Larsen Korn- og Foderstoffer i Faaborg.

Hans Erik Hempel-Hansen aftjente sin værnepligt som soldat i 18 måneder og tog herefter til England, USA og Tyskland, hvor han både arbejdede og læste.

I 1961 vendte han hjem til familiefirmaet i Odense og begyndte med at være disponent i H.J. Hansen A/S både i Vestergade og i Havnegade.

Hans Erik Hempel-Hansen har haft mange bestyrelsesposter og har bl.a. været næstformand i Det Danske Handelskammer. Og han var sammen med entreprenørfirmaet Hans Jørgensen & Søn A/S og Bendix Bank i Odense initiativtager til Forskerparken.

I anledning af Odenses 1000 års jubilæum ville de tre firmaer enten arbejde for et nyt Odinstårn i Odense-forstaden Bolbro, et nyt stadion eller en forskerpark, og det var Forskerparken, som blev realiseret.

Hans Erik Hempel-Hansen var formand for Odense Forskerparks Ejendomsselskab i godt 16 år, og han glæder sig stadig over, at gaven til Odense by fortsat vokser.

Hans Erik Hempel-Hansen husker, da H.J. Hansen Genvinding i 1949 fik pladsen på Havnegade. Dengang var Fynsværket ikke bygget. Han husker også, at han syntes, at det var spændende at komme hver dag efter skole i Havnegade, så han kunne se bl.a. skibsophugning.

Hans Erik Hempel-Hansen har været med til at sikre, at firmaet H.J. Hansen Genvinding er blevet landsdækkende indenfor genvinding. Han har også sikret et godt samarbejde med udlandet, og at firmaet har en stor andel af eksporten. Overalt i landet ser man lastvogne fra H.J. Hansen Genvinding, og de blå containere let genkendelige.

Også indenfor vinmarkedet har Hans Erik Hempel-Hansen sat mange aktiviteter i gang. Først i 1960'erne sørgede han sammen med Gunnar Juhl for, at H. J. Hansen Vin fik importtilladelse, så det blev muligt at importere vine.

Også H.J. Hansen Vin er kendt for landsdækkende service og har et stort marked indenfor salg til andre firmaer, hotel- og restaurationsbranchen og i forretningerne med navnet Vinspecialisten, der er tilknyttet H.J. Hansen Vin.

Sønnen Jens Hempel-Hansen står i dag i spidsen for familiefirmaet H.J. Hansen, hvor han er sjette generation.

Hans Erik Hempel-Hansen er ridder af Dannebrog.[SH]