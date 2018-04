H. C. Andersens Børnehospital er fire år i træk kåret som landets bedste til at helbrede børnekræft. 96 procent af alle børneleukæmipatienter som treårige Kalle Magnusson fra Skallebølle bliver helbredt.

H. C. Andersen Børnehospital i Odense har landets højeste overlevelsesrate på 96 procent indenfor børneleukæmi og blev i december af dagens Medicin for fjerde år i træk kåret som landets bedste hospital til at behandle børnekræft. Mediet sammenligner hvert år hospitalernes behandling ud fra en lang række data fra Dansk Børnecancer Register.

Ifølge Peder Skov Wehner, specialeansvarlig overlæge på Børnehæmatologi/onkologi ved H.C. Andersen Børnehospital i Odense, skyldes topplaceringen blandt andet hospitalets høje overlevelsesrate og hurtighed i diagnosticering og behandling.

- Behandlingen af leukæmi er den samme i hele landet og kører efter international protokol. Så det er på finjustering og hurtighed, vi kan adskille os, siger han.

Netop hurtigheden har familien Magnusson fra Skallebølle mærket. Treårige Kalle Magnusson fik diagnosen leukæmi efter en dags indlæggelse, og den første kemobehandling fik han mindre end et døgn efter, han havde fået diagnosen.

- Det synes jeg er ret sejt, at det gik så hurtigt. Selv om det var hårdt for os forældre, at der blev puttet kemo i vores barn, og vi stadig ikke helt havde forstået, at Kalle var rigtig syg, siger Ditte Magnusson.

Men det er ikke kun i Odense, det går godt med at helbrede børn med kræft. Generelt har Danmark nogle af de højeste overlevelsesrater i verden, og særligt indenfor børneleukæmi er der sket en stor udvikling.

- Det er et meget stort gennembrud. Vi er gået fra, at det var en kræftsygdom, som alle børn døde af, til næsten at helbrede 100 procent, siger Peder Skov Wehner.