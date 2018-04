Nyborg: Old English Sheepdogs er ikke hunde, man møder på gaden hver dag. Men lørdag 14. april vil det nærmest vrimle med dem i Nyborg i tidsrummet mellem 10.30 og 13.

Sheepdog-klubben holder sin generalforsamling byen, og samtidig benytter man altså lejligheden til at gå på gaden og vise hundene frem.

- Vi kan kun opfordre til, at man benytter sig af muligheden for at hilse på disse skønne hunde og få en snak med deres ejere om alt lige fra at eje en Old English Sheepdog som en dejlig familiehund til at dyrke agility, lydighedstræning og udstilling med den samt pleje og pasning af hunden, hedder det i en pressemeddelelse.

Old English Sheepdog-klubben har holdt generalforsamling hvert andet år i Nyborg gennem 30 år.