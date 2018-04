Mens udviklingen af behandlingen for børneleukæmi anses for at være et stort gennembrud, er der ingen forbedring sket i behandlingen af knoglekræft hos børn de sidste 25 år. Peder Skov Wehner, specialeansvarlig overlæge på børnehæmatologi/onkologi ved H.C. Andersen Børnehospital i Odense, giver her et overblik over, hvor langt vi er nået i behandlingen af de fire forskellige børnekræftformer.