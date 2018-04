Indsigt

Det er både hurtighed i diagnosticering, behandling og en høj overlevelsesrate, der gør, at H. C. Andersen Børnehospital i Odense ifølge Dagens Medicin, er det bedste i landet til at behandle børnekræft. Det forklarer Peder Skov Wehner, specialeansvarlig overlæge på børnehæmatologi/onkologi ved H.C. Andersen Børnehospital i Odense.

For fjerde år i træk blev I i Dagens Medicins seneste kåring i december udnævnt til landets bedste hospital til at kurere børnekræft. I har blandt andet en overlevelsesrate for børn med leukæmi på 96 procent, som er den højeste i landet. Hvad er det, I gør rigtigt? - Dagens Medicin laver sammenligningen ud fra tal fra Dansk Børnecancerregister. De ser på hurtighed, total overlevelse, toxiske dødsfald og recidivfri overlevelse. Vi er hurtige til at diagnosticere og behandle og gode til at følge op. Behandlingen af leukæmi er den samme i hele landet og kører efter international protokol. Så det er på finjustering og hurtighed, vi kan adskille os. Vi gør også meget for at fastholde vores sygeplejersker, så der ikke er for meget udskiftning. Der er små fejlmuligheder i alting. Hvis ikke sygeplejerskerne er omhyggelige, falder kvaliteten af behandlingen. Derfor er Odense bedst Se Odense Universitetshospitals tal sammenlignet med tal fra de tre andre hospitaler, som behandler børnekræft i Danmark nedenfor. Andel patienter, som er i live fem år efter diagnosen: 89 procent. (Til sammenligning gælder det 81 procent af de kræftramte børn på Aarhus Universitetshospital og 87 procent på Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital)



Andel patienter, som er i live fem år efter diagnosen og ikke har haft tilbagefald: 80 procent. (72 procent på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, 73 procent på Aalborg Universitetshospital)



Andel patienter, hvor behandling sættes i gang indefor 14 dage efter diagnose: 90 procent. (63 procent på Aarhus Universitetshospital, 100 procent på Aalborg Universitetshospital, 79 procent på Rigshospitalet)



I 1960 overlevede ingen danske børn med leukæmi, men i dag overlever 93 procent af børn med leukæmi på landsplan. Hvordan er det lykkedes at forbedre overlevelsen så markant? - I midten af 1940'erne fandt USA ud af, at binyrebarkhormon kunne formindske antallet af leukæmiceller. Men sygdommen kom tilbage igen, så man begyndte at lægge lag på lag af andre stoffer oveni. I 1980 begyndte de nordiske lande at arbejde sammen. Dengang var det stadig halvdelen af børnene med leukæmi, som døde. Man begyndte også at samarbejde internationalt, og det gjorde behandlingen bedre. Samtidig blev man bedre til også at behandle følgevirkningerne af behandlingen, som immundefekt, der gør barnet mere modtagelig overfor sygdomme og mindre modstandsdygtigt. Hvis barnet er sløv derhjemme og har feber, kommer forældrene straks på hospitalet, og vi behandler barnet med antibiotika med det samme. Det har reddet mange liv og gør det stadig.

Hvor stort et gennembrud er det? - Det er et meget stort gennembrud. Vi er gået fra, at det var en kræftsygdom, som alle børn døde af. De levede måske en til to måneder efter, men fik så lungebetændelse eller andre sygdomme, som de døde af. Til næsten at helbrede 100 procent. Det er rigtig stort, og det er primært sket ved at landene i Norden arbejdede sammen. Hvordan klarer Danmark det i dag på børnekræftområdet i forhold til andre lande? - Norden er helt i top i verden, lige foran England, og Danmark er bedst i Norden. Vi gør det godt her, så vi er faktisk et lille guldæg. Men jeg kan ikke sige, om der et andet sted i verden på et center også er en overlevelsesrate på 96 procent indenfor leukæmi.