Nyborg: Fredag 20. april bliver det lidt ekstra eventyrligt i Nyborg - i hvert fald for de 32 hold, der har meldt sig som deltagere til Hf Adventure Race 2018.

I et Adventure Race kender deltagerne ikke på forhånd de opgaver og udfordringer, som de vil blive stillet over for. Man ved kun, at der skal medbringes grej til løb, cykling og vandaktivitet. Så der er lagt op til overraskelser og teamsamarbejde, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Deltagerne er dog blevet lovet, at der vil være mulighed for både at komme til lands, til vands og i luften under løbet. Man kan derfor møde deltagerne både i byen, ved stranden i skoven eller på Nyborg Vold. Løbet strækker sig over fem timer, så deltagerne kan nå at få tilbagelagt mange kilometer og få brugt rigtig meget energi. Løbet er i kategorien "fighter", hvilket indebærer ca. 10-12 km løb og 15-20 km cykling. Dog er distancerne opdelt undervejs.

Som navnene på de tilmeldte hold viser, er det meget forskellige forventninger de stiller op med. Der er bl.a. navne som Find Holger, De sprøde zebraer, Team Q, 2 slow 2 win 2 dumb 2 quit, Racing Denmark CC, The speedy Cheetas, Vi er her!, Skrøblingene, Mille and the hunks, Sneller hoeher stærkere, Team Snøflerne og High risk high reward. Deltagerne i årets løb er både privatpersoner, som har lyst til lidt aktive udfordringer, og flere skoler og efterskoler. Og et herrehold fra HC Odenses 1. divisionshold i håndbold. Der deltager både herre-, dame- og mix-hold i konkurrencen. /EXP