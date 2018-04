Fodbold: Næsby Boldklub har allerede hentet 10 point i forårets fem første kampe i nedrykningsspillet i 2. division, hvor de blå fra den nordvestlige forstad til Odense nu kun har tre point op til redning.

Inden forårssæsonen gik i gang, havde Næsby ni point op til redning, så to tredjedele af hullet er nu lukket.

Lørdag kommer traditionsklubben AB på besøg. AB er ubesejret i foråret og ligger på tredjepladsen med 21 point.

- AB er et hold, der har ligget højere end 2. division i mange år, og det er et spændende hold at få på besøg. De har mange dygtige og boldfaste spillere, så der venter os en udfordrende opgave, hvis vi ikke er, hvor vi skal være. Men det tror jeg nu nok, at vi er, siger Kristoffer Johannsen, træner for Næsby.

- Vi glæder os til at komme på græs for første gang. Det er et forårstegn, og der er blevet arbejdet hårdt på at få banen gjort klar, siger Kristoffer Johannsen.

Indtil nu har Næsby kun spillet på kunstgræs både ude og hjemme, og de tre første hjemmekampe har givet syv point. I lørdags tankede Næsby yderligere selvtillid med en sejr på 5-2 ude over VSK Aarhus.

- Vi har en god fornemmelse, siger Kristoffer Johannsen.

Den robuste forsvarer Frank Nielsen er skadet, men ellers har Næsby-træneren alle mand til rådighed.