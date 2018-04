Faaborg: Tirsdag 17. april klokken 14.30 er der højskoledag i Det nye Hospital ved Faaborg Kirke, hvor Faaborg Kirkes tidligere præst Ejner Fogh Nielsen vil præsentere sin nye bog, "Signede dage". Her fortæller han om et langt liv i folkekirkens tjeneste gennem 37 år og heraf langt de fleste år i Faaborg. Hans bog er bygget op over de mange års dagbogsnotater i forbindelse med de mange års virke som sognepræst, hvorfor bogen giver et stort indblik i en præstegerning. Arrangør er Faaborg Menighedsråd. /EXP