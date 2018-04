Egeskov Slotsløb skydes i gang den 29. april. Det er otte år siden, de første løbere indtog haven. Og forventningen er, at det bliver en succes igen i år ifølge formanden for Rudme Løbeklub.

Der plejer at være mellem 800 og 1200 deltagere, og det tal har løbeklubben forsøgt at fastholde. De har annonceret på sociale medier, i aviser, skrevet ud til sidste års deltagere og andre løbeklubber. Men de forsøger sig også med andre metoder.

Men sådan kommer det ikke til at gå for Egeskov Slotsløb. Det løber nemlig af stablen for ottende gang den 29. april. Og det bliver en succes lover formanden for Herringe-Rudme Løbeklub, der arrangerer løbet sammen med Egeskov Slot.

Egeskov: Løbeklubber mangler løbere. Det er efterhånden et fænomen, der har vist sig i, at flere løbearrangementer er lukket ned.

Alle kan komme og løbe med i haven, skovstierne og markvejene ved Egeskov Slot. Det skydes i gang klokken 10, og der er mulighed for at løbe 3.5, 5.5 eller 10 kilometer. Hvis man har mod på det, kan man også kaste sig ud i en halvmaraton.

- Man skal ikke motionere for at blive ung, men for at blive gammel. Det er altid rart at komme i naturen, og man kan kombinere det med en familietur, siger Jørgen Krebs.

Man kan tilmelde sig på www.egeskovsloebet.dk. Det koster 75 kroner for 3.5 kilometer, 100 kroner for 5.5 kilometer, 125 kroner for 10 kilometer og 150 kroner for et halvmaraton, hvis man tilmelder sig inden 26. april. På dagen koster det 25 kroner ekstra.