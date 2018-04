- Det kommer til at gøre ondt. Men der er stadig økonomi, vilje og engagement til at drive en god skole, siger Nanna Lohman.

- Det er jeg ikke skræmt af. De er lidt trenden i den offentlige sektor, at vi skal gøre ting på andre måder og for færre penge, siger hun.

Hun trådte til som skolechef 1. marts, og allerede da hun søgte stillingen, vidste hun, at sparekniven skal svinges i Svendborg Kommune - og at også skoleområdet må holde for.

- Her synes man, at skoleområdet er vigtigt. Det gør man sikker også i andre kommuner, men jeg synes Svendborg alligevel er unik. Når jeg taler med politikerne, kan jeg mærke det. Når jeg taler med skolerne, kan jeg mærke det: Skolerne og hele børneområdet er vigtige - den holdning gennemsyrer det hele, siger hun.

Så fundamentet er på plads, og Nanna Lohmans er fast i mælet, når det kommer til hendes egen opgave.

- I første omgang skal jeg lære skolerne godt at kende. Jeg skal vide, hvad det er for skoler og tilbud, vi har, og så skal lærerne klæde mig godt på ved at fortælle, hvor det gør mindst ondt at optimere, siger hun.

- Og så tror jeg, min vigtigste opgave generelt bliver at være med til at tydeliggøre for politikerne, hvad det er for en hverdag, man har på skolerne, og hvad der kræves for at drive en skole, siger hun.

Og det tjener et formål.

- På den måde undgår vi at rende efter enkeltting, men får i stedet et samlet billede, så vi laver langsigtede løsninger. Så vi får sat en tydelig retning, så ingen er i tvivl om, hvor vi skal hen, siger Nanna Lohman, der nævner projektet, hvor alle skoler har indført seks timers idræt om ugen fra 1. til 6. klasse, som eksempel.

- Forskningen viser, at projektet har givet gode resultater, så det har været en stor succes. Og det viser, at hvis man gør noget sammen, kan man opnå noget helt unikt, siger hun.