Trods et dårligt knæ, der næsten fik 14-årige Emilija Bluicuke til at smide håndklædet i ringen inden semifinalen, er hun lørdag med i finalen i TV 2's "Danmark har talent". Hun håber, at piller og hvile tager den værste smerte.

De fleste finalister i TV 2's talentkonkurrence "Danmark har talent" bruger formentlig hvert ledigt øjeblik i dagene op til lørdagens afgørelse på at træne. Men for 14-årige Emilija Bluicuke fra Odense er der ikke andet at gøre end at holde sig i ro. For kun fire uger siden blev hun nemlig opereret i knæet, og det var lige ved at sætte en stopper for hendes talenteventyr, da hun var tæt på at melde afbud inden semifinalen, kun to uger efter operationen. Alligevel gik hun på scenen og gav en så god balletoptræden, at hun blev udvalgt som en af de i alt ti finalister, som lørdag skal dyste i selveste finalen. “ Inden liveshowet tager jeg nogle smertestillende piller for at lindre smerten, så jeg kan holde ud i længere tid.Emilija Bluicuke - Det er en af mine største drømme, der er gået i opfyldelse. Det er rigtig dejligt og sjovt at være med, siger Emilija Bluicuke, som siden hun opdagede programmet har haft lyst til at vise sit talent til hele Danmark.

Blev headhuntet til programmet

Den 14-årige balletdanser fra Odense har danset, siden hun var kun fire år gammel. Normalt danser hun hos balletskolen Danseakademi City Ballet i Odense, men siden hun i december sidste år fik en skade i sit ene knæ, har hun ikke trænet så ofte. - Inden jeg fik min skade. trænede jeg hver dag, måske med én dags undtagelse, fortæller Emilija Bluicuke. Det var da hendes balletlærer en dag blev kontaktet af TV 2, at Emilija Bluicuke så sit snit til at stille op i programmet. - De spurgte min balletlærer, om hun havde nogle dansere, som var interesseret i at være med i programmet, og de tilbød så mig, om jeg ville være med. Det ville jeg jo rigtig gerne, siger hun. Men inden showet overhovedet var begyndt, var Emilija Bluicuke lige ved at ombestemme sig. - På et tidspunkt overvejede jeg at melde mig fra alligevel, fordi der var noget i mit hoved, der sagde til mig, at jeg ikke kunne. Men jeg blev kontaktet af folkene bag programmet, som bad mig om at tænke over det en ekstra gang, og jeg ville jo i virkeligheden rigtig gerne være med, så jeg endte alligevel med at sige ja. I dag fortryder hun bestemt ikke sin beslutning om at fortsætte.

Danser sig gennem smerten