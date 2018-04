- Dem, der er vant til at køre der, ved, at de skal stoppe, men det gør andre ikke. Så de kører over samtidig med, at vi får grønt lys fra Postkrogen.

Han er overbevist om, at den voldsomme episode skete, fordi lysreguleringen ikke fungerer optimalt. Der er fire lysreguleringer for cyklisterne, når de kommer fra Nyborgvej, og de har ikke grønt hele vejen over krydset i særlig lang tid ad gangen, forklarer han.

Efter uheldet insisterede cykelrytteren på, at han var kørt over for grønt lys. Det kunne et vidne også bekræfte.

- Jeg kører frem for grønt og orienterer mig, fordi jeg ved, at det er slemt i det kryds. Men så kommer der altså en cykelrytter på fuld smæk gennem krydset og banker lige ind i siden på bilen, fortæller han og tilføjer:

Andre oplevelser i krydset Nicolai Godvin har på Facebook advaret om, at folk skal være opmærksomme i lyskrydset. Det har fået flere andre lokale til at reagere. Flere kommenterer, at de har oplevet cyklister, scootere og biler være ved at ramme ind i dem, når de kører ud fra Postkrogen.En skriver, at hun har været millimeter fra at blive pløjet ned af en varevogn, da hun kørte ud for grønt. En anden skriver, at han er overbevist om, at lyskrydset kommer til at kræve dødsofre, hvis der ikke bliver gjort noget snart. Nogle nævner, at de før har haft kontaktet Nyborg Kommune omkring situationen. Paul Qvist, gruppeleder ved Vej og Ejendom, har ikke kunnet finde nogle tidligere henvendelser. Men han kan se, at kommunen allerede har været ude og regulere på anlægget en gang. Nu skal den igen se nærmere på krydset og vurdere, hvordan de kan løse problemet.

Det er ikke første gang, Nicolai Godvin oplever en farlig situation i krydset. Men med en forslået cykelrytter, en smadret forlygte, to mindre buler og en 10 centimeter lang ridse i forruden på sin bil besluttede han sig for, tiden var kommet til at kontakte kommunen omkring problemet.

Derudover lavede han et opslag i en lokal Facebook-gruppe med en advarsel om krydset.

Det viser sig, at han langt fra er den eneste, der er nervøs for, at der en dag vil ske en alvorlig ulykke. Flere lokale har kommenteret på Facebook, at de har oplevet lignende situationer. Derudover nævner nogle, at det ikke kun er cyklisternes lysregulering, den er gal med. Bilerne har også svært ved at nå over krydset, mens der er grønt.

Paul Qvist, gruppeleder ved Vej og Ejendom i Nyborg Kommune, fortæller, at kommunen har modtaget Nicolai Godvins henvendelse.

- Vi skal selvfølgelig have kigget på, hvad vi kan gøre, siger han og uddyber:

- Vi skal se på, hvordan grøn-tiderne er i forhold til det kørselsmønster, der er. Det kunne tyde på, at der er et eller andet, der gør, at nogen får grønt i for lang eller kort tid.

Det er ikke unormalt, at der ændres på signaltiderne i lyskryds. Det kan være svært at forudse helt præcist, hvordan de skal være, fortæller Paul Qvist.

Han nævner, at det ikke nødvendigvis kun er i selve lysreguleringen, løsningen ligger.

- Der er lidt forskellige parametre, vi skal gennemgå. Vi kan kigge på, om man kan gøre det mere synligt, hvor man skal stoppe eller være opmærksom på signalet, siger Paul Qvist, der ikke kan give en præcis tidshorisont for, hvornår der vil ske ændringer i krydset.

- Men det er da noget, vi forholdsvist hurtigt forsøger at gøre noget ved, tilføjer han.