Sådan gør andre

Ebberup er blevet fremhævet som en landsby til efterfølgelse for andre landsbyer. Byen er beriget med et godt sammenhold, men også med en skole, en butik og en hal. Velkommen til byen med de tre ben, som avisen tog en tur til.

Ebberup: Som en myretue trækker Spar i Ebberup alle gangbare folk til sig. De parkerer deres biler. De går ind og kører dankortet. Og så sker det selvfølgelig også, de lige snakker i forbifarten. Vi er i downtown Ebberup. Byen, der i en ny landsrapport er blevet fremhævet som en landsby, der klarer sig ganske godt. Det skyldes, at byen har en skole, et rigt idrætsliv og en købmand. Byens tre ben, fastslår udvalget bag rapporten "Landsbyerne - nu og i fremtiden". Ebberup er et forbillede og kan inspirere andre. Levedygtige landsbyer Udvalget for levedygtige landsbyer blev nedsat i 2017 af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det skete i forbindelse med arbejdet med at forny planloven. Udvalgets opgave var at finde løsninger og anbefalinger til, hvordan landsbyerne kan klare sig. Ebberup, med ca. 1300 indbyggere, bliver fremhævet som en landsby andre kan lære af.







Plus i banken

Uden for butikken er kunderne enige i, butikken er vigtig for lokalsamfundet. Kim Petersen fra Brydegård er en af dem. Han har vognen propfuld. - Det kan ikke svare sig for mig at køre til Assens og Haarby. Og så vil jeg gerne støtte butikken. Hvis vi mistede den, så skal vi til at køre langt, siger han. På den anden side af gaden, går en ung mand i rask tempo i ført en blå jakke fra ... anske Bank. D'et i Danske er kradset af. Måske af slitage eller vask. Manden fremhæver byens sammenhold som et plus, nøjagtigt som et plus i banken er bedre end et minus. - Det er sammenholdet, der gør Ebberup god. Vi står hinanden meget nær, fortæller Christopher Clemensen, som også snart tager del i det lokale idrætsliv, når han at fortælle og skridter videre på Ebberupvej.

På begge ben