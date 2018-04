- Mit bedste bud er, at vi simpelthen skal have flere ansatte. Vi er et hospital. Ikke et fængsel. Pernille Møller Rasmussen, tillidsmand for sygeplejerskerne i psykiatrien i Middelfart.

- Mit bedste bud er, at vi simpelthen skal have flere ansatte. Vi er et hospital. Ikke et fængsel. Og personalet gør det, de er bedst til, nemlig at passe patienterne. Men hvis vi var flere, ville vi være hurtigere og bedre til at nedskalere og konfliktnedtrappe. Og færre ville føle sig presset. Jeg har kolleger, der må melde sig syge, fordi de er for drænede.

Pernille Møller Rasmussen har været sygeplejerske i 18 år, de fleste af årene i psykiatrien i Middelfart. Hun vurderer, at der er flere af den slags hændelser i disse år end tidligere. Og at en del skyldes, at personalet har mindre tid til den enkelte patient.

- Mine kolleger og jeg er fuldt ud kvalificerede til at at udføre vores arbejde, og vi har gang i mange positive udviklinger. Mindre tvang, safewards (forskellige nye beroligelsesteknikker, red. ) og nye interventionsteams, hvor personalet er uddannet i at deeskalere konflikter og svære situationer. Men alt det bliver overskygget. Lige nu ser befolkningen os ikke som plejepersonale. De ser os som nogen, der er skyld i, at folk ikke vil være her mere. Eller som nogen, som ikke kan finde ud af at holde på dem.

Samtidig er det ærgerligt, at det hele tiden er det, som skal være fokusset. For hun og kollegerne gør faktisk et vigtigt stykke arbejde - og gør det rigtig godt, påpeger hun.

- Kolleger siger til mig: "hvad med os?" Medier og politikere snakker hele tiden om rømninger. Eller om hvor godt vores nye byggeri bliver (ombygning af almenpsykiatrisk afsnit til retspsykiatrisk, red. ). Der er jo ikke nogen, der spørger os på gulvet, om vi for eksempel er nok på arbejde til at klare de her episoder.

Thies Mathiesen (DF), formand i Region Syddanmarks social- og psykiatriudvalg, er ærgerlig over meldingen fra tillidsmanden.

- Det er nyt for mig, for det her er ikke det, vi hører, når vi taler med vores forvaltning. Men jeg er stærkt ked af at høre, at sygeplejerskerne føler sig pressede. Det her skal vi have set på. Om normeringerne er, som de skal være. Og om der er bureaukrati, som står i vejen.

Nu har I i udvalget talt om, at I ville tage sikkerheden op efter den seneste patientflugt. Skal medarbejdernes arbejdsforhold ikke også tages op i udvalget?

- Jo, det her skal vi selvfølgelig have vendt. Når jeg hører de signaler fra personalet, så synes jeg, at det er på sin plads. For det nytter ikke, hvis folk ikke har lyst til at gå på arbejde, eller hvis de må sygemelde sig. Og så synes jeg også, at vi skal have personalet med. Spørge dem til råds og tage deres erfaringer og ideer med i overvejelserne.

I øjeblikket gennemgås Retspsykiatrisk Afsnits sikkerhed. Hvornår der eventuelt bliver set på arbejdsforholdene står endnu ikke klart.