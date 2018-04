Ærøskøbing: De indledende skridt til, hvad der bliver Det Ærøske Boligselskabs sidste etape af almennyttige boliger i Kildehaven i Ærøskøbing, er nu blevet taget.

Teknik- miljø- og havneudvalget sagde forleden ja til, at boligselskabet kan udvide et ellers allerede godkendt byggeri af ni boliger med yderligere tre, så antallet kommer op på 12.

Forretningsfører i Det Ærøske Boligselskab Lars Jørgen Andersen noterer sig med tilfredshed, at der er blevet grønt lys for det første del af det udvidede byggeprojekt.

- Det er vi glade for. Vi har jo en venteliste, som der lige nu står 20 på, så der er brug for boligerne. De bliver opført som det, der hedder almene familieboliger, men det er jo senioorsegmentet, vi primært henvender os til.

Der forestår stadig en del godkendelser, inden boligselskabet kan komme videre med at få bygget, hvad der bliver deres sidste byggeprojekt i området.

- Byggeriet afrunder den udstykning, der er på Kildehaven, og så er der faktisk bygget helt ud, derude, fortæller Lars Jørgen Andersen.

- Nu skal vi have færdigudviklet projektet. Vi ved selvfølgelig sådan nogenlunde, hvordan det kommer til at se ud, men så skal vi have det projekteret og sendt i udbud, og kommunen skal godkende økonomien. Det håber vi kan ske på den her side af sommerferien, så vi er klar til at gå i gang lige efter ferien. Og så KUNNE boligerne faktisk være indflytningsklare allerede i det tidlige forår, lyder håbet fra forretningsføreren.

Og med en ventelisten godt fyldt op skal de 12 nye boliger hurtigt blive beboet.

- Der er mange, der spørger på dem, og faktisk er to af dem, der står på listen til at få en af de 12 boliger, folk, der kommer udefra, fortæller Lars Jørgen Andersen.