Derfor er han indstillet på, at økonomiudvalget på mandag bliver enige om at tage 2,1 mio. kroner fra den såkaldte investeringskonto til at udføre projektet.

Vi er nødt til at finde pengene, hvis FC Fredericia ikke skal spille hjemmekamp i Vejle eller på et andet stadion. Borgmester Jacob Bjerregaard (S)

- Klubben har haft dispensation i flere år for kravet om varme i banen, men det går ikke længere. Så vi har en bunden opgave, hvis vores hold ikke skal spille deres hjemmekampe i Vejle eller på et andet stadion, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Fredericia: FC Fredericias succes på fodboldbanen kommer til at koste kommunen mere end ventet. Økonomiudvalget skal finde ekstra 2,1 mio. kroner for at kunne etablere varme i græsset. Der blev i budget 2018 sat penge af til projektet, men det har vist sig at blive dobbelt så dyrt som planlagt.

Det er krav fra DBU, der betyder, at varmeanlægget ikke kan undværes længere. Når bolden gives op til sæsonen 2018/2019, så er det fra DBU's side et krav, at der er varme i fodboldbanen hos både 1. divisionshold og superligahold. Og med FC Fredericias øjeblikkelige succes i både 1. division og pokalturneringen kommer holdet minimum til at spille i 1. division i den kommende sæson.

Oprindeligt var der afsat 2,2 mio. kroner til varmeprojektet, men det har vist sig, at der skal bruges yderligere 1,4 mio. kroner for at gennemføre det. Konkrete undersøgelser har vist, at der ikke er plads i det eksisterende teknik-rum til de krævede tekniske installationer.

Derfor skal der opføres et helt nyt selvstændigt teknikhus, som kræver betonfundering i skrænten, og der skal etableres en længere rørføring gennem skrænten frem til banen, fremgår det af dagsordenen til økonomiudvalgets møde mandag.

Desuden har der vist sig at være et behov for yderligere fjernvarmekapacitet, som indebærer etablering af nyt fjernvarmestik frem til det nye teknikhus.

Når entreprenørerne er i gang, så er det også planen at bruge 700.000 kroner på at ombygge elforsyningen til banens lysanlæg.