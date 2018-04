Ved en vandprøve udtaget den 21. marts var drikkevandet endnu en gang over grænseværdien for desphenyl-chloridazon, og nu spøger et nyt stof, der er på vej i kontrolprogrammet.

Hasmark: Med sommersæsonen forude står bestyrelserne ved Hasmark Vandværk og Hasmark Strand Vandforsyning lige nu i en presset situation. Sidste efterår blev rester af sprøjtemidlet chloridazon fundet i Hasmarks drikkevand i mængder lige over grænseværdien, og derfor henter man i dag kun vand fra den mindst forurenede af vandværkets boringer. Men også den leverer vand, der ligger på den forkerte side af grænseværdien.

1,2,4 triazol 1,2,4 triazol er et såkaldt nedbrydningsprodukt. Det vil sige, at når svampemidlernes aktive stoffer - de såkaldte azoler - opløses i jorden, dannes 1,2,4 triazoler.



Azoler bruges i mange forskellige sammenhænge til at slå svampeangreb ned. Både i industrien, i træbeskyttelsesmidler, i medicin og altså i landbruget.



Udover at azoler kan gøre svampe resistente, er der ifølge Danske Vandværker også bevist uheldige effekter på fostre og forplantningsevne.

I en vandprøve udtaget den 21. marts er indholdet af desphenyl-chlorisazon stadig oppe på 0,12 mikrogram per liter mod det tilladte 0,1, og nu lurer et nyt stof måske i vandet.

- Vandværkerne skal til at undersøge for et nyt svampemiddel - triazoler, og det har vi i Hasmark valgt at gøre så hurtigt, vi kan komme afsted med det. Det kan åbne en helt ny bølge af problemer, men vi vælger forsigtighedsprincippet og får taget prøverne så hurtigt vi kan af hensyn til forbrugerne. På et tidspunkt bliver vi tvunget til det, og så kan vi lige så godt selv gøre det nu, siger Henning Hansen, der er formand for bestyrelsen i Hasmark Strands Vandforsyning.

- Hasmark Vandværk har rigtigt mange sommerhuse som forbrugere. Herude er der en enkelt institution og campingpladsen, men ellers er de fleste private - og næsten samtlige af vores 1500 forbrugere er sommerhuse. Det betyder, at vi har meget store sæsonudsving i vandforbruget. Så vi ved reelt ikke, om vi kan blive ved med at skaffe vand nok fra den mindst forurenede boring, fortæller formanden.

Hasmark Strands Vandforsyning er slået sammen med Hasmark Vandværk og fungerer som vandværkets distributionsselskab i strandområdet. Onsdag aften var der indkaldt til fællesmøde i de to bestyrelser, hvor situationen skulle diskuteres.

Hasmark kører ligesom Nordfyns Vandværk og Hårslev Vandværk på en kommunal dispensation, der udløber i juni næste år. Inden da skal der være rent vand i hanerne.

- Situationen er rigtigt svær, for vi har temmeligt langt til de nærmeste nabovandværker. Det letteste ville være at skabe en forbindelse til Nordfyns Vandværk, men deres vand er noget hårdere ramt end vores eget. Uanset hvilken løsning vi vælger, bliver det en dyr historie. Vi snakker udgifter i millionklassen, mener Henning Hansen.