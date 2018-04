Miljøstyrelsen har sat navn på det næste stof, der kan blive en bombe under de danske vandværker.

Nordfyn: Hos Hasmark Vandværk og Hasmark Strands Vandforsyning har man allerede besluttet sig for at tilføje svampemidlet 1,2,4-triazol til listen over stoffer i kontrolprogrammet. - Vi ved, at det kommer som et krav fra Miljøstyrelsen på et tidspunkt, så derfor har vi valgt at tage det med på vores liste, så snart vi kan. Vi synes ikke vores kunder skal stå i uvished, fortæller Henning Hansen, der er formand for Hasmark Strands Vandforsyning. Det er op til de enkelte private vandværker, om de selv vil tilføje nye stoffer til deres kontrolprogrammer eller udsætte det til kontrollerne på et tidspunkt bliver et krav fra Miljøstyrelsen, men Danske Vandværker har netop opfordret sine 2000 medlemmer til at gennemføre kontrollen snarest. Aktivstofferne i azol-svampemidlerne har vist uheldige effekter på fostre og forplantningsevne, ligesom de er med til at gøre skimmelsvampe resistente og sværere at bekæmpe hos mennesker. I Miljøstyrelsens screeninger optræder 1,2,4 triazol i cirka samme antal prøver som efterårets bølge af desphenyl-chloridazon, men til gengæld finder man det ofte i mindre koncentrationer.

Kommune vil ikke opfordre til kontrol

Brancheforeningen Danske Vandværker opfordrede i tirsdags sine medlemmer til at få 1,2,4-triazol med på kontrollisten, når de skal have foretaget den næste boringskontrol. Også selvom implementeringen fra Miljøstyrelsen lader vente på sig. - Det er selvfølgelig sådan, at så længe man ikke søger, så finder man heller ikke noget, men af hensyn til vores forbrugere er vi simpelthen nødt til at kende omfanget og vide, hvad der er i vores boringer hurtigst muligt, siger Martin Gertz Andersen, der er politisk chef i Danske Vandværker. Foreningen dækker 2000 små og mellemstore vandværker over hele landet. Hos Nordfyns Kommune følger man udviklingen, men har ikke nogen planer om at opfordre kommunens små private vandværker til at skabe hurtig klarhed om indholdet af triazol. - Drikkevandet er et område, der er meget tumult om lige nu, så derfor forholder vi os roligt indtil videre. Vi har ikke planer om at gå ud og opfordre de private vandværker til at tage en prøve, inden det bliver lovpligtigt for dem, siger natur- og miljøchef Mette Højby. På den måde kan forbrugerne risikere at drikke vand med svampemiddel i mere end et år, inden de får svar på kvaliteten af deres drikkevand Mette Højby mener i stedet, det er de enkelte vandværkers forbrugere, der selv skal anmode vandværkerne om at få taget prøverne, så de kan få vished om deres drikkevands kvalitet.

Miljøstyrelsen vil have hurtigt tjek