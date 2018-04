Træner Jan Vingaard vil gerne se en sejr, når Middelfart lørdag drager til Midtjylland for at møde Kjellerup.

Fodbold: Efter fire uafgjorte kampe i træk rykker Middelfart sig ikke rigtigt i tabellen i oprykningsspillet i 2. division. Der er seks point op til Næstved på andenpladsen, der udløser oprykning.

Lørdag skal Middelfart til Midtjylland for at møde Kjellerup, der efter tre nederlag i de tre første kampe i oprykningsspillet har hentet point mod rækkens to tophold i de to seneste kampe. Kjellerup har vundet 2-1 hjemme over Næstved og spillet uafgjort 2-2 ude mod Hvidovre.

- Vi skal møde et hold, der har fået mod på tilværelsen. I denne jævnbyrdige række kan alle slå alle, og det kommer ikke bag på mig, siger Middelfarts træner, Jan Vingaard.

Middelfart er nummer ni med 13 point, mens Kjellerup er nummer fem med 17 point.

- Når vi har det efterslæb, vi havde inden forårsæsonen, så er det vigtigt at vinde nogle fodboldkampe, så vi kan ikke blive ved med at spille uafgjort. Men de uafgjorte kampe gør, at de andre hold heller ikke er rykket fra os. Vi skal ud og jage en sejr, siger Jan Vingaard.

I lørdags havde Middelfart overtag i spil og chancer hjemme mod Ringkøbing, men måtte nøjes med 1-1.

- Vi har trænet afslutninger i ugens løb, siger Jan Vingaard, der har været tilfreds med spillet.

- Hvis spillet ikke fungerede og vi ikke kom frem til chancer, så havde vi et problem, siger Middelfart-træneren.

Midtbanedynamoen Adigun Salami er til rådighed igen efter karantæne, og Jan Vingaard kan vælge fra en skadesfri trup.

- Alle mand er klar, så der er frit valg på alle hylder, siger Jan Vingaard.