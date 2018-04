Fyns Amts Avis mener: Borger trynet lige efter bogen

Det et let at forstå Birgitte Nielsens frustrationer.

Hun er den ene af to parter i en sag, som er endnu et eksempel på, hvordan det system, der ret beset ikke bør være optaget af noget som helst andet end at hjælpe borgerne, gør det modsatte:

Et system, der truer og bruger regler og regulativer som værn mod de mennesker, det er sat i verden for at tjene.

“ Svendborg Kommune følger reglerne. Der er ikke noget at komme efter.

Birgitte Nielsen er kommet i klemme i en strid om en garage på hendes ejendom på Thurø.

Den tidligere ejer af ejendommen byggede garagen for tæt på skel, så nu skal den enten bygges om eller rives ned. Og det har Birgitte Nielsen, der er pensionist, ikke råd til.

Sagen har allerede kostet hende 6210 kroner i byggesagsgebyrer.

Hvis hun, som Svendborg Kommune forlanger, søger garagen gjort lovlig, vil det koste hende yderligere omkring 10.000 kroner i byggesagsgebyrer.

Og hvis ikke garagen enten er revet ned eller bygget om inde på torsdag, truer Svendborg Kommune med en politianmeldelse.

Det er lige efter bogen. Svendborg Kommune følger reglerne. Der er ikke noget at komme efter.

Ulovlige byggerier skal enten lovliggøres eller fjernes. Og der skal betales for den medfølgende byggesagsbehandling. I Svendborg Kommunes tilfælde 690 kroner i timen.

Til gengæld synes kommunen i Birgitte Nielsens sag ikke at eje evnen til at sætte sig i borgerens sted og udvise den fleksibilitet, som følger af en om ikke andet end moralsk forpligtelse til at stå kommunens borgere bi.

I stedet oplever Birgitte Nielsen kommunen som en fjende, der gør alt for at tryne hende.

Det er sølle. For en kommune bør optræde som en ven.

Kommunernes embedsmænd er ansat af skatteyderne. Og de lokale politikere valgt af borgerne.

Og det forpligter Svendborg Kommune til at anlægge et mere nuanceret syn på Birgitte Nielsens sag, end tilfældet synes at være.

Der skal naturligvis ikke være frit spil for borgerne til at bygge på deres grunde, som de har lyst til.

Men eftersom Birgitte Nielsen ikke selv har bygget den famøse garage, og det kun var ved et tilfælde, kommunen fik øje på det ulovlige byggeri, må der være grundlag for en mindre konfrontatorisk sagsbehandling.

Med lidt god vilje og forståelse for borgerens situation må det være muligt at finde en om ikke andet midlertidig løsning.

I den aktuelle sag kunne det eventuelt være at sætte sagen i bero, indtil Svendborg Kommune har fundet frem til et byggesagsgebyr, der er mere retfærdigt og borgervenligt end de 690 kroner i timen, der skal betales uanset ansøgerens indkomst og byggeriets størrelse.