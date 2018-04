Boligtip

Et boligskifte er forbundet med mange overvejelser, og for Helle Szøts har det vejet tungt at bo tæt på skoven.

Broby: Vejen til ugens boligtip snor sig gennem et bakket område, hvor husene ligger med flere hundrede meters afstand til hinanden. Men udsigten er slående. Til alle sider ses der marker og skovbryn. I et stråtækt hus tager Helle Szøts imod. Hun har boet her i 21 år, men nu er hendes to børn ved at være voksne, og så skal der ske noget nyt. Derfor har hun valgt at sætte sit hus til salg for at rykke til et lignende hus i nærheden af Nr. Broby. - Men det skal stadig være ude i naturen, så vi har fundet et lille hus med egen skov, der ligger ved en grusvej. I mit arbejde som blomsterhandler bruger jeg mange ting fra naturen, og med skoven i baghaven har jeg mange flere muligheder end der, hvor jeg bor nu, siger hun og fortæller, at hun kom i lære som blomsterdekoratør som 18-årig. - Jeg tog en pause fra faget, da drengene var små og startede senere min første forretning ved siden af huset her. Men efter et stykke tid stod jeg med en blomsterforretning i rundkørslen i Nr. Broby, siger hun med et smil. Og det naturlige har fulgt hende gennem livet på flere måder. Det kan også ses på indretningen i huset, hvor det rustikke er bevaret som et gennemgående tema. - Det skal man jo næsten, når man bor i sådan et bindingsværkshus, siger Helle Szøts lidt beskedent. Fakta Adresse: Stensbjergvej 18, 5672 BrobyKontantpris: 1.795.000



Ejerudgift pr. måned: 2.376



Boligareal m2: 241



Grundareal m2: 3.041



Antal stuer/vær: 1/3



Byggeår: 1977/1978



Til salg hos Estate Flemming Thomsen



Kontaktperson: Flemming Filstrup Thomsen



Telefon: 65992111

