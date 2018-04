Realisering af en café i Fabers Fabrikker begyndte for alvor i august 2017. Og nu er hallen under forvandling, så Café Fabers (måske) kan være klar til juni.

Ryslinge: Den gamle hal 1 på Fabers Fabrikker i Ryslinge er ved at tage form som café. Håndværkerne er i fuld sving med at gøre lokalerne funktionsdygtige.

- De er færdige i slutningen af maj. Og så regner vi med, at vi kan være klar til at åbne i juni, siger formanden for Café Fabers, Lone Holm.

Café Fabers Hal 1, som caféen skal ligge i, er den ældste af hallerne i Fabers Fabrikker i Ryslinge.



Den er 180 kvadratmeter. Og bliver indrettet med en lang gang med tre toiletter, hvor et er handicap, et stort åben rum med plads til café og sceneFabers Fonden har doneret et klaver til scenen og andre har doneret penge til lyd og lys.Formålet er at skabe et mødested, hvor alle byens borgere kan mødes. Blandt andet om kulturelle arrangementer.Der vil blive udskænkning af kaffe, te, øl, vin, kager og sandwich.

Projektet er drevet af frivillige i foreningen Café Fabers, og derfor har det været afgørende med støtte. Og det har de modtaget en del af. 1.093.000 million kroner for at være helt præcis. Pengene kommer blandt andet fra Realdania, LAG SØM og Fionia Fonden.

Midlerne har gjort renovationen mulig. Noget, der er nødvendigt for at kunne drive café i bygningerne.

- Vi har brugt 902.000 kroner på renoveringen. Der er blevet lavet nye gulve med varme i, der er blevet isoleret og en frivillig har raspet en murstensvæg, så den fremstår rå. Vi skal også have epoxy-behandlet gulvene, så de også fremstår i et råt look, siger formanden.

Blandt støtterne er også Tuborgfonden og Energi Fyn. Deres penge er målrettet den scene, der skal etableres i caféen. De er blandt andet blevet brugt på ordentligt lys- og lydudstyr.

- Der bliver gode forhold for de lokale kunstnere. Vi håber, det kan tiltrække dem, siger Lone Holm.