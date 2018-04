Barløse: Barløseborg Golfklub slår et slag for golfsporten, hvor nysgerrige kan få et indblik i, hvordan man spiller golf og prøver at slå til en golfbold.

Det sker under Golfens Dag, søndag 22. april kl. 10-13. De fremmødet får instruktion til golfsvinget, deltager i en puttekonkurrence og prøver kræfter med jern og køller på ni-huls banen.

Klubben byder på en forfriskning og orienterer om mulighederne for et medlemskab. Samtidig sørger den for, at der er både udstyr, frivillige og trænere til rådighed på dagen.

Det eneste gæsterne skal medbringe er fornuftigt tøj til vejret og det gode humør. /EXP