Arlette Andersens Frihedspris Arlette Andersens Frihedspris uddeles i tre priser på: 10.000 kr., 5.000 kr. og 3.000 kr.Arlette Andersen er en af de få nulevende, der har overlevet KZ-lejren Auschwitz. Det er der siden skrevet en bog og for nylig lavet en film om. Prisen kan søges af unge mennesker, der er mellem 14 og 21 år på datoen for prisens uddeling - den 4. maj, og ansøgerne skal have bopæl i Fredericia Kommune.

- Jeg er imponeret og dybt taknemmelig for, at så mange unge mennesker i Fredericia har taget sig tid til at reflektere over begrebet frihed og sendt deres ansøgning til os. I år er ansøgningerne kommet fra skoler, som vi ikke fik ansøgninger fra sidste år, hedder det fra formanden for 4. Maj Komitéen, Ole Steen Hansen, i en pressemeddelelse.

Det er Danske Bank, Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad og Fredericia Kommune, der har indstiftet prisen på i alt 18.000 kr. for at sikre en vedvarende opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning.

Blandt de 46 bidrag er der to kunstværker, to ny-komponeret sange og fire videoer. Resten af ansøgningerne spænder fra essays til digte og monologer.

Arlette Andersens frihedspris bliver uddelt af borgmester Jacob Bjerregaard den 4. maj i forbindelse med det traditionsrige 4. maj-arrangement i byen. Det er andet år, at prisen bliver uddelt, og stifterne er så heldige, at Arlette Andersen igen har sagt ja til at deltage i højtideligheden, når overrækkelsen af priserne sker på Fredericia Rådhus.

- Arlette har gennem så mange år gjort et kæmpe stykke arbejde i frihedens tjeneste, og det stykke arbejde vil vi gerne takke for og følge op med frihedsprisen, fortsætter Ole Steen Hansen.

De fire stiftere af prisen ønsker at holde fast i opmærksomheden om frihed som et fundament under al menneskelig velfærd og sameksistens. Det understøtter Arlette Andersen ved at have sagt ja til at lægge navn til prisen og deltage i overrækkelsen.

Men inden 4. maj-arrangementet i rådhusets forhal skal dommerkomiteen læse ansøgninger og træffe det svære valg om, hvem der i år skal præmieres.