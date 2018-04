Faaborg: Det bliver uden Claus Jørgen Lopdrup i spidsen, når det nye Forum Faaborg om nogle måneder er blevet indviet og skal fortsætte i en mere normal drift. Claus Lopdrup stopper som formand for fonden, der ejer Forum Faaborg i forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes i maj.

- Jeg har for længe siden meddelt bestyrelsen, at når vi var færdige med byggeriet, synes jeg, at jeg har givet mit til byen og til Forum Faaborg. Det har været et slid, og det har også kostet på hjemmefronten. Jeg er kommet dertil, at nu skal ressourcerne bruges anderledes. Men det er foregået stille og roligt - når vi har tjekket det her byggeri af, synes jeg, at jeg har givet mit bidrag, siger han.

Håndværkerne er i øjeblikket gang med at udbedre de fejl og mangler, der blev påpeget i forbindelse med overdragelsen af byggeriet. Claus Lopdrup forventer, at det er klaret i løbet af få uger.

Men der er endnu ikke sat dato på indvielsen?

- Mon ikke det bliver slutningen af maj, starten af juni. Vi har taget det indvendige i brug, men noget af det udvendige mangler stadig at blive færdigt, siger han.

Er der ved at blive kørt en ny formand i stilling?

- Det ved jeg ikke. Det blander jeg mig ikke i. Det er den resterende del af bestyrelsen, der forholder sig til det.

Ifølge næstformand Erik Knudsen står der ikke umiddelbart en kronprins i kulissen. Selv er han ikke et emne.

- Der er ikke nogen kandidater i feltet lige nu, så det job er ledigt. Så hvis der er nogen, der brænder for at arbejde i bestyrelsen omkring Forum Faaborg, skal de bare henvende sig, siger han.