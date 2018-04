Onsdag 11. april kan man på Assens Kommunes hjemmeside læse i referatet fra udvalgtes møde 9. april, at der blev indstillet fra F, O & V, at man vil indfører stordriftsfordele med 0,5 mio. kr. på vores børn i 0-6 års-alderen. Ydermere vil man nedjustere beløb pr. barn på dagtilbudsområdet med 1,5 mio kr. pr barn i løbet af de næste par år. Nedskæringer pr. barn betyder, det er op til de enkelte institutioner at finde pengene, men når institutionerne bruger ca. 90 procent af budgetterne på lønninger, så bliver det ikke svært at regne ud hvor pengene skal tages.

I mine øre lyder det som om, man fra Uddannelse, Børn og Familie har glemt, hvordan institutionslivet for vores mindste borgere i kommunen fungerer. Og har glemt, det er gennem vores børn, grundlaget for en kommune i vækst skabes.

Hvorfor skal det gå ud over vores børn hver gang der skal spares penge? Er it, tablets og computere virkelig vigtigere for F,O og V end varme hænder, der kan give vores børn en god start på livet, når man som forældre skal ud på arbejdsmarkedet igen og skal overlade sine guldklumper i andres varetægt?

Jeg afventer med spænding udvalgets forslag til hvordan man kan indføre stordriftsfordele i dagplejen?

I Assens Kommune har man en vision for, at alle børn skal lykkedes. Men fortsæt på denne måde, og med sådanne besparelser, så har jeg svært ved at forestille mig, at det bliver gennem de kommunale pasningstilbud! (forkortet af red.)