Svar til Charlotte Vincent Petersen.

Som nyvalgte medlemmer af udvalget, Uddannelse, Børn og Familie, er vi klart ivrige efter at arbejde med vores ønsker for kommunens børn. Med intentioner om at trække beslutningerne i retning af, at vi skal investere endnu mere i vores børn og unge mennesker, kan virkeligheden ramme, som en våd klud i ansigtet, når det tidligere Byråds beslutninger om besparelser på området præger vores arbejde.

Skal pengene spares på vores daginstitutioner eller på vores skoler?

Det er som at vælge mellem pest eller kolera.

Umiddelbart efter mødet i udvalget Uddannelse, Børn og Familie 9.april postede Charlotte Vincent Petersen på sin facebookside en anklage mod resten af udvalget i forhold til salamibesparelser.

I Venstre peger vi på, at vi ikke endnu engang kan kaste en besparelse ned over skoleområdet. Det er ikke med en idé om, at vi skal spare på de små, men med tanke på, at skolerne har holdt for og at vi ikke kan blive ved med at lave et billigere skolevæsen.

Så når Socialdemokratiet nu anklager de øvrige partier i udvalget for en salamibesparelse på daginstitutionerne, så har de ret.

Men Socialdemokratiets indstilling til at besparelsen i stedet skal ramme skolerne, er jo ikke mindre "salami".

Vi håber, at Socialdemokratiet vil bruge deres energi på at gå i dialog med os om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune. Vi står klar i startboksen. (forkortet af red.)