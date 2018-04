Musical

- Allerede under prøverne var det godt. Men nu i aften har alle fundet et ekstra gear og ydet en exceptionel præstation. Så ja, jeg er stolt. Og publikum reagerede rigtig godt, lød det fra manden, der en måned før premieredagen rundede 70 år.

Fredericia: Han har vundet Oscars og hæder for sin musik og har samarbejdet med adskillige meget store stjerner. Så da Stephen Schwartz forrige fredag aften cirklede rundt blandt premieregæsterne på Fredericia Teater, var mange af dem star strucked og befippede over at møde manden. Men netop denne aften var han selv lige så star strucked og befippet.

Prince of Egypt/Prinsen af Egypten byder på flere tekniske scene-tricks, der understreger de guddommelige elementer i fortællingen - blandt andet en brændende busk, Nilens forvandling til blod og Moses, der deler vandene i Det Røde Hav.

Ikke mindst det sidste fik premierepublikummet til at juble af begejstring og overraskelse.

- Vi skal ikke afsløre, hvordan det bliver gjort. Men det var oprindeligt Scotts idé, siger Stephen Schwartz med henvisning til forestillingens instruktør - hans søn, Scott Schwartz.

Faktisk opstod hele tricket som en vittighed.

- Da Scott og Søren Møller talte om, hvordan Det Røde Hav skulle deles, sagde Scott for sjov "ja, altså i virkeligheden ville jeg gerne gøre sådan her". Men så svarede Søren Møller "okay, så gør vi det. Vi skal nok finde en måde at gøre det på". Og sådan blev det - en fantastisk detalje, siger Stephen Schwartz.

Han glæder sig over Fredericia og samarbejdet med Fredericia Teater.

- Vi har følt en fantastisk opbakning - både teknisk og kunstnerisk - fra Søren Møller og hans hold. Det er ikke en overraskelse, for vi kendte både Søren og Fredericia Teaters ry, siger Stephen Schwarts, som glæder sig over at arbejde sammen med sønnen, Scott.

- Efter min mening er han en af de bedste instruktører i verden. Jeg betragter mig selv som heldig, fordi jeg får mulighed for at arbejde sammen med ham.

