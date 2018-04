Musical

Fredericia: Det er spændende at spille skuespil. Og det er meget spændende at være med i Danmarks pt største millionmusical, Prinsen af Egypten.

Mathias Abraham Rasmussen på ni år er med i Fredericia Teaters kæmpemusical, men var ikke på scenen, da forestillingen for nylig havde verdenspremiere på engelsk.

- Men jeg skal være med i premieren på dansk. Det glæder jeg mig til, siger han med henvisning til forestillingen den 17. april, der bliver den første på dansk.

Mens publikum forrige fredag ventede på at komme ind i teatersalen, satte Mathias og hans mor, Betina, sig på trappen op til teatersalen. De bladrede i forestillingens store, engelsksprogede program og studerede nøje de mange farvestrålende fotos. Især siden med the cast var sjov at bladre op på. Her præsenteres Mathias sammen med ni andre performere.

Mathias har altid været interesseret i at spille skuespil. Egentlig helst på film, men da hans mor så muligheden for at være med i Prinsen af Egypten, meldte de sig til. Og Mathias blev udvalgt.