TVIS

Trekantområdet: Bestyrelsen for TVIS - Trekantens Varmetransmissionsselskab I/S har hyret rekrutteringsfirmaet Muusmann til at finde en ny direktør. Direktøren skal afløse den nuværende direktør for selskabet Hans Bjørn, som har siddet på posten i 11 år.

- Det er helt udramatisk, for Hans Bjørn ønsker ganske enkelt at gå på pension. Det har vi vidst i en periode, og nu har bestyrelsen sat gang i den proces, der skal lede hen imod, at vi kan ansætte hans afløser, siger formand for TVIS byrådsmedlem Lars Schmidt, Vejle.

Direktør med årsbudget på halv milliard TVIS blev stiftet som interessentselskab i 1983 af kommunerne Børkop, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle.



Selskabet gik i drift i 1986 med overskudsvarmen fra Shell-raffinaderiet.



I 1987 var hele TVIS' varmeledningsnetværk fuldt udbygget fra Bredballe i nord til Kolding i syd.



Fjernvarmenettet vedligeholdes løbende og har i mere end 30 år været i drift uden ét eneste varmestop.



TVIS skal "hvile i sig selv" koncentreret om opgaven at investere i varme på vegne af de fire kommuner for at sikre borgerne billig, miljøvenlig og stabil fjernvarme.



Der er 22 faste medarbejdere i TVIS, som i 2017 havde et budget på ca. 560 mio. kr.



Direktøren refererer til bestyrelsen, og som øverste myndighed er i sidste ende de fire ejerkommuners byråd.



Der er ansøgningsfrist den 6. maj og derefter følger test og samtaler.



Den nye direktør skal kunne tiltæde senest 1. august.



Den nye direktør kan se frem til en årsgage på knap 1,2 mio. kroner, og der stilles i stillingsopslaget en lang række krav, som han eller hun skal kunne leve op til.

Ikke mindst skal den nye direktør kunne navigere i et selskab, der er etableret og ejet af de fire kommuner Vejle, Kolding, Middelfart og Fredericia. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer udpeget af de fire byråd med et formandsskab bestående af Lars Schmidt og borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia.