Faaborg-Midtfyn: Udkants-gymnasierne på Fyn falder markant i ansøgere, og det er et kæmpe problem, mener Jonas Thornhav, der er formand for Danske Gymnasiers Sammenslutning på Fyn.

- Vi frygter, at hvis udviklingen fortsætter, så vil der ikke eksistere et gymnasium i f.eks. Faaborg om få år. Det vil betyde, at eleverne vil få væsentlig mere transporttid, hvilket vi fra undersøgelser ved vil medføre et større frafald, siger han.

Samtidig frygter gymnasieeleverne, at længere transporttid vil begrænse deres sociale samvær på gymnasiet.

- Hvis jeg havde halvanden time til skole, så vil jeg ikke kunne deltage i for eksempel skolens musical. Det er også almen dannelse at tage del i det sociale fællesskab på sit gymnasium, siger Klara Høyer Bentsen, der går i 3.G på Faaborg Gymnasium.

Gymnasieeleverne mener, at det er hyklerisk, at Christiansborgs politikere bruger så meget tid på at flytte statslige arbejdspladser ud i Udkantsdanmark, når deres politik i værste fald kan føre til lukninger af gymnasier i Udkantsdanmark.

- I stedet bør politikerne tage ansvar og stoppe nedskæringerne på uddannelsesområdet og hæve det udkants-tilskud, der sikrer, at gymnasier som Faaborg ikke lukker ned, siger Jonas Thornhav.