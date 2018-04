Når man dykker ned i tallene, som gymnasiet har gjort på det seneste, viser det sig, at Sophie Holm Strøm ikke bare kan indregne Broby-området med som et naturligt optageområde for Faaborg Gymnasium. Kun cirka halvdelen af de potentielle gymnasieelever fra Broby-skolerne vælger nemlig Faaborg. Den anden halvdel vælger enten Vestfyns Gymnasium eller et af gymnasierne i Odense.

- Men vi er i en ny virkelighed. Vi skal vænne os til, at vi primært skal hente vores elever fra lokalområdet - Øhavsskolen og Enghaveskolen. Vi skal indstille os på, at vi er et lille gymnasium med cirka 60 elever på hver årgang, siger hun.

Faaborg: Der er flere vinde, der blæser imod Faaborg Gymnasium lige i øjeblikket. Det er nogle relativt små ungdomsårgange, der i øjeblikket forlader 9. og 10. klasse, og færre af dem end tidligere vælger det almene gymnasium STX. Hvor det for få år siden var 45-50 procent af en ungdomsårgang i Faaborg-Midtfyn Kommune, der valgte at gå på gymnasiet, så er det tal i 2018 faldet til 38 procent. Bevægelsen går i retning af, at flere unge søger på HF og på erhvervsuddannelser.

- I en sådan situation forsøger vi at afdække alle de muligheder, der overhovedet er for forskellige samarbejder, men det er endnu for tidligt at gå ud med noget konkret, siger hun.

For at kompensere for de fagspecialer, der forsvinder, satser Sophie Holm Strøm på et samarbejde med sin rektorkolleger på Midtfyn og Svendborg. Måske i en model hvor gymnasierne samarbejder om lærerkræfter, der vil kunne sikre, at Faaborg Gymnasium fortsat kan tilbyde alle de fag, det kan i dag.

Præcis hvor mange lærere, der efter sommerferien skal se sig om efter et andet job, ønsker hun ikke at kommentere.

- Det er en tung proces, for vi har ingen lærere, vi ønsker at skille os af med, siger Sophie Strøm.

Det kraftige dyk i elevtallet, der startede sidste år, vil i år for alvor slå igennem på budgettet. Gymnasiet skal spare cirka otte mio. kroner, og det bliver nødvendigt at afskedige nogle af skolens i alt 39 lærere.

- Det kan det. Faaborg Gymnasium vil fortsætte med at være et selvstændigt gymnasium, og vi kan sagtens lave en god skole med 60 elever. Vi har rigtigt gode resultater, og vores elever bliver karaktermæssigt løftet i forhold til det, man statistisk skulle forvente. Vores størrelse gør, at vi har meget tætte elev-lærer-relationer - der er simpelthen bedre og mere tid til den enkelte elev, og vi har et meget stærkt sammenhold imellem eleverne. Der er en vilje til at ville hinanden, og det giver en rigtig god stemning, siger hun.

Formanden for Region Syddanmark Stephanie Lose har været ude med et forslag om, at man ændrer i tilskuddene til gymnasierne. I dag får gymnasiet tilskud afhængigt af elevtallet. Stephanie Lose ser gerne, at grundtilskuddet til gymnasierne blev løftet for at spænde et sikkerhedsnet ud under mindre gymnasier som det i Faaborg. Den tanke finder Sophie Holm Strøm - ikke helt overraskende - sympatisk.

- Men det er jo en politisk beslutning, om man ønsker, at de små gymnasier skal overleve. Hvis man ønsker, at der skal være lige uddannelsesmuligheder for alle Danmarks unge, så giver det rigtig god mening, at man også kigger på tilskuddet. Afstanden til en uddannelsesinstitution betyder rigtigt meget for de unge, og hvis Faaborg Gymnasium ikke var der, ville færre unge i vores område få en gymnasiel uddannelse, siger hun.