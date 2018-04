Tre gode råd

Hvis du går med tanker om at investere i digital valuta, får du her tre råd fra Preben Mejer til, hvad du skal være opmærksom på. Han er ekspert i digital udvikling og stifter at IT-virksomheden RaDr.

- Lige nu er der en del forskellige kryptovalutaer at vælge imellem, og der kommer stadig flere til. Så det er ikke automatisk givet, at bitcoin vil være den fortsatte og varige foretrukne kryptovaluta. Det er så tidligt, at der er mange, der kæmper om at komme til at spille en rolle. Derfor skal man se på de alternativer, der er.

- Kryptovalutaer er meget volatile. Det vil sige, at de går meget op og ned rent kursmæssigt. Det gør de, fordi de ikke har en fysisk forankring som normale værdier. Derfor er de meget sårbare over for, om nogen sælger en hel masse eller gør noget generende som at forbyde handel med bitcoin, som har vi set Kina prøve at gøre.

- Man skal bestemt afholde sig fra at investere hele sin formue. Især fordi, at det er uklart, hvilken kryptovaluta der ender med at vinde. Der er ingen tvivl om, at der vil være kryptovaluta i fremtiden også, for det er en effektiv måde at bedrive handel og betale hinanden på. Men det er stadigvæk tidligt. Man skal kunne leve med, at man risikerer at tabe alt det, man investerer.

- Hvis du kigger på bitcoin som et eksempel, så kan du se, at den gik på himmelflugt for nogle måneder siden, og nu ligger den på et mere stabilt niveau. Men hvad er så næste fase? Det er på alle måder farligt. Vi er i de tidligste dage i det vilde vesten, når det kommer til kryptovalutaer.