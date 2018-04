Mads Eberhardt fra Odense rider på bitcoinbølgen i sin virksomhed BetterCoins.dk, hvor han har handlet med den virtuelle valuta for op mod en million kroner. Gymnasieeleven har et ønske om at gøre op med den finansielle verden, som vi kender den i dag.

Der er arbejdsro på den oplyste tredje sal i startup-fællesskabet Coworking Plus i Odense. Tastelyde udgør hele lydbilledet for de seks arbejdende denne tirsdag eftermiddag. Blandt dem 18-årige Mads Eberhardt, som har sat sig til rette i sin sorte kontorstol ved computeren og det hvide skrivebord, hvor han tilbringer så mange eftermiddage. Hans computer har et klistermæske siddende på bagsiden, der viser navnet på hans firma, BetterCoins.dk, og har teksten #jointherevolution. Hvad er bitcoins? Bitcoin er et betalingssystem og en virtuel valuta. Den kan kun bruges på nettet, ligesom andre typer af de såkaldte "kryptovalutaer". Bitcoinen blev opfundet i 2008. Modsat traditionelle valutaer er den ikke drevet af en bank eller en stat, men af teknologi.Bitcoin kan kun bruges som betalingsmiddel meget få steder, men der er de senere år blevet investeret heftigt i den.



Teknologien bag kaldes blockchain. Systemet indebærer blandt andet, at brugere kan handle med hinanden uden om pengeinstitutter og centralbanker. Nogle mener, at det decentrale aspekt giver bitcoin et stort potentiale, når det kommer til internationale transaktioner.



Omvendt har økonomer og bankfolk i årevis advaret mod kryptovaluta som bitcoin, fordi de ikke er underlagt beskyttelse eller reguleret via loven.



Hvis man handler bitcoins, har man - i stedet for i banken - sin beholdning i en digital tegnebog. Man skal desuden have en bitcoin-adresse, hvis man vil sælge eller købe valutaen. Mads Eberhardts revolution handler om bitcoins. I november etablerede han sin enkeltmandsvirksomhed, hvorfra han køber og sælger den digitale kryptovaluta. Men kun når han har fri fra undervisningen i 2.g på Tietgen Handelsgymnasium. - Det, jeg gør, er, at jeg køber og sælger bitcoins mod kommission (vederlag, red.). Så jeg hjælper både kunder ind og ud - og det er kommissionen, jeg tjener penge ved. Det er det, der er forretningsmodellen, forklarer Mads Eberhardt. “ Jeg blev fascineret af, at man kunne skabe sin egen valuta. For mig var det helt surrealistisk at finde ud af. Mads Eberhardt, 18-årig iværksætter og stifter af BetterCoins.dk. Hans indtjening kan sammenlignes med, når banken får et mindre gebyr, hver gang vi veksler penge. Selv køber Mads Eberhardt sine bitcoins fra de børser, der traditionelt er kendt for at udbyde den digitale valuta. Eller af andre forhandlere som ham selv. Dernæst sælger han det videre med en kommission på mellem tre og syv procent. - Jeg giver altid den ærlige kurs, men jeg tager bare en ret stor kommission, siger Mads Eberhardt. Til sammenligning tager den internationale børs Kraken omkring 0,25 procent, når man handler bitcoins hos dem, fremgår det af BitcoinBasen.

Fascineret fra start

For Mads Eberhardt begyndte vejen ind i bitcoin-verdenen for tre års tid siden. Han havde startet sin første virksomhed som 15-årig, hvorfra han solgte fodplejeprodukter. Men kryptovaluta var mere ham, skulle det vise sig. - Jeg blev fascineret af, at man kunne skabe sin egen valuta. For mig var det helt surrealistisk at finde ud af, husker han i dag. Således blev der sået et frø, som siden blev til BetterCoins.dk. Først foregik administrationen fra Mads Eberhardts hjem i Odense, men kort efter nytår lejede han sig ind i kontorfællesskabet Coworking Plus midt i byen. - Det er ikke revolutionerende, det jeg gør, og jeg vidste, at der var nogle forhandlere på det danske marked i forvejen, men jeg mente bare, at jeg kunne gøre det bedre, siger den unge iværksætter. I dag arbejder han med egne ord "latterligt meget". Så meget, at det svarer til at have et fuldtidsarbejde ved siden af gymnasiet. Det betyder færre sociale aktiviteter. Til gengæld har Mads Eberhardt i dag omsat for mere end million kroner, fortæller han. Ikke bitcoins, men danske kroner.

Kan være en boble