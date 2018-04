4.a på Assensskolen fik fredag besøg af kendte skuespillere fra ungdomsserien "Klassen" fra DR Ultra. 4.a vandt tidligere på året en skrivekonkurrence og chancen for at lave tre afsnit til serien. Heldigvis blev der også tid til selfies med stjernerne.

"Klassen" er DR Ultra's succesfulde tv-serie for store børn. Tv-serien følger en udefineret klasse og fortæller meget virkelighedsnært om, hvordan det er at få en ny pige i klassen, at kysse med bøjle på eller at være den første, der får menstruation.

- Som I kan se, er det lidt lang tid siden, vi gik i skole, så vi er her, for at I kan hjælpe os med at gøre serien helt rigtig. Det er jer, der er eksperter på at gå i skole, siger en af seriens voksne manuskriptforfattere, Andrea Buch Aasholm fra DR, inden hun delte præmie t-shirts og drikkedunkene ud.

Derfor fik 4.a fredag mulighed for at tage alle de selfies, de ville, med nogle af stjernerne fra tv-serien, som de alle har fulgt med i, da DR's børnekanal "DR Ultra" kom på besøg på skolen sammen med nogle af de kendte skuespillere fra serien "Klassen".

"Klassen" "Klassen" er en tv-serie for store børn i aldersgruppen 8-14 år, der bliver vist på DR Ultra.Der er indtil nu lavet fire sæsoner, 192 afsnit, og en julekalender om "Klassen", der handler om en udefineret klasse og elevernes interne udfordringer og problemer med bøjler, lektier, venner, mobning og kærlighed. "Klassen" er meget populær, og er bygget op af korte afsnit, der både bliver vist på tv, de unges mobiler og tablets i form af små videoklip, som løbende offentliggøres på nettet. Holdet bag er nu ved at gøre klar til at optage to sæsoner af 100 afsnit hver mere.

Hvordan bliver man skuespiller på serien? Hvad gør man, hvis man glemmer sine replikker? Hvordan er det at skulle spille forelsket? Spørgsmålene fra fansene var mange, og der var heldigvis sat tid af til at 4.a kunne få luft for dem alle.

- Det er ret vildt, vi vinder normalt aldrig noget, men min klasse ser serien meget, og så vil man gerne møde dem (skuespillerne red.) i virkeligheden, for man synes de er så gode, siger 10-årige Alberte Nielsen, der også fik sig et billede med skuespillerne.

Men det største er ikke kun at møde skuespillerne. Det er faktisk også at få lov at være med til at lave serien. Tre af klassens manuskript-ideer bliver til rigtige afsnit i den kommende sæson af tv-serien.

- Det er virkelig sjovt at få lov til at skrive, for det er ret fedt, at det er ligesom dét, der rigtig kunne ske i en klasse, siger Alberte Nielsen, der en dag selv drømmer om at blive forfatter. Selv skriver hun mest eventyr-historier, men er vild med, at "Klassen" viser, hvordan man som ung kan løse de dramaer, der opstår venner i mellem. Hvilket også er, hvad det afsnit Alberte er med til at færdigskrive handler om.