Alle børnehavebørn var udenfor på legepladsen, da brandalarmen gik ved middagstid i børnehaven og vuggestuen Krummeluren fredag. Personalet i vuggestuen, der ligger et stykke derfra, påbegyndte straks evakueringsprocedurerne for brand.De 44 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og 19 medarbejdere er uskadte efter branden, der brød ud i en skraldespand på førstesalen i garderoben. Ingen børn var på noget tidspunkt i nærheden af branden, som blev slukket af en forælder.

Brandvæsnet kom til stedet umiddelbart efter. - Det er naturligvis en stor forskrækkelse. Da alarmen gik i gang, fulgte personalet alle procedurerne for evakuering og sikrede straks, at alle børn og personale var i sikkerhed. Jeg er glad for, at branden ikke udviklede sig, og at både brandvæsen og politi kom hurtigt, skriver lederen af Krummeluren Karin Ladefoged i en pressemeddelelse. Fyns Politi oplyser, at de har optaget rapport, men at de ikke umiddelbart kender brandårsagen. Personalet er i gang med at informere alle forældre telefonisk, og de informerer også på Børneintra.