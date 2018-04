kokkekunst

Fredericia/Kyoto: Casper Sørensen er netop vendt hjem fra Japan til Fredericia med "The gold Certificate i Kyoto-cuisine" efter at have deltaget i et to år langt regerings-støttet program. Han og to unge franskmænd er de første, der har gennemført forløbet, som sluttede med en tre timer lang prøve. Ud fra en liste med 25 ingredienser skulle han lave en finere japansk menu med fire retter og en suppe. Det sværeste var en omelet i den svære Kyoto-stil, men han indkasserede stor ros for omeletten, som var tilføjet umami-smag fra den traditionelle japanske suppefond dashi.

Kyoto Kyoto er en japansk by, som ligger på øen Honshu.Byen med 1.472.027 indbyggere har tidligere været landets kejserlige hovedstad i mere end 1.000 år.



Den ligger tre timers togrejse fra Tokyo.

Han er en af de få udenlandske kokke, som har fået mulighed for at arbejde i et japansk køkken - og endda få løn for det. Normalt er det på grund af den stramme japanske immigrations-lovgivning særdeles svært for andre nationaliteter at få job i de traditionelle restauranter.