Efter et samlet ja til en fusion mellem LO og FTF stiller flere fagforbund nu sig selv spørgsmålet: Skal de med i den nye hovedorganisation eller ej?

Finansforbundet, som har været blandt kritikerne af fusionen, vil samle medlemmerne på et ekstraordinært landsmøde i juni.

Her skal beslutningen tages, om Finansforbundet vil være en del af den nye struktur, oplyser forbundet i en pressemeddelelse.