Kerteminde: Der har i noget tid eksisteret et fælles mødested for mænd under Frivilligcenter Kerteminde, og de vil gerne have flere med.

De mødes under titlen "Kun for mænd" hver anden mandag kl. 15-17. Det er i lige uger.

- Vi finder på at tage på oplevelser, spise sammen, tage et slag billard eller bare sidde og snakke over en kop kaffe, fremgår det af et opslag.

Der kræves ingen tilmelding eller andre formelle ting. Man kan bare møde op eller kontakte Frivilligcenter Kertemindes leder, Jens Gantriis. /EXP