For træner Kent Nielsen er det afgørende at vinde også de næste fire "betydningsløse" kampe i kvalifikationspuljen

FODBOLD: Rasmus Festersen har trænet to gange uden eftervirkninger fra sin ømme sene i foden og Jens Jakob Dyhr Thomasen har trænet hele ugen i en trup, hvor alle mand er klar til søndagens middagskamp på Ewii Park, hvor Randers tager tidligt hjemme fra for at nå udekampen mod OB kl. 12.00.

- Det er positivt, at alle er på banen. Jens Jakob Thomasen mangler nu kun nogle kræfter, siger Kent Nielsen.

- Er det ikke tiden give Mohammed Fellah eller Julius Eskesen mere spilletid nu?

- Det er en balance. Vi vil gerne vinde puljen og derfor skal vi finde det rette hold fra kamp til kamp. Vi spiller for at vinde men efter grundspillet er kravet om at stille det allerstærkeste hold måske faldet et par procenter. Men man kan kan sagtens bytte lidt uden at gå på kompromis med kravet om sejr, så jeg overvejer da lidt hist og her, siger Kent Nielsen inden søndagskampen, hvor OB med et point vil udradere den sidste matematiske risiko for at skulle spille mod nedrykning.

- Men vi vil gerne være nummer et i puljen, fordi det giver større overskud hos spillerne at vinde. Jævnbyrdigheden er så stor i ligaen, at det kan skifte fra dag til dag og fra uge til uge, hvem der lige er i godt flow. Vi vil gerne holde flowet, til kampene får endnu større betydning. Men omvendt har vi jo ikke være overanstrengt med kampe. Vi har ikke samme mæthedsgrad, som det så ud til, at Barcelona og Real Madrid havde midt i ugen, siger OB-træneren, der om lejesvenden Mohammed Fellahs muligheder lige nu i siger:

- Han gjorde det fint mod FCK på reserveholdet, men han er oppe mod stærk konkurrence på Superliga-holdet. Han er tættere på at kunne præstere Superliga-fodbold end han var, da han kom. Men de andre har gjort det godt, men jeg er ikke bange for at smide ham ham ind undervejs eller starte med ham. Det har han fysikken til nu, tilføjer Kent Nielsen.

OB-træneren bekræfter, at klubben først efter sidste forårskamp beslutter sig for, om fynboerne vil bruge optionen til at skrive kontrakt med lejesvenden fra FC Nordsjælland.